Lernen zwischen Brombeermarmelade

Nein, das ist jetzt kein Kochbuch, es ist ein Bilderbuch für Kinder und ihre Erwachsenen bzw. funktioniert das Anschauen auch für Kinder ohne Erwachsene und für Erwachsene ohne Kinder. Einfach nehmen, aufschlagen, schauen, lesen, nachdenken, schnell was lernen. So in etwa ist die ideale Lesehaltung für dieses geniale Buch. Stellen Sie sich vor, Sie sind 43 oder Sie sind wirklich 43 Jahre alt: „43 – und du hast gelernt, für dich zu sein!“ Dazu die Illustration: Ein lesender Mensch mit roten Socken und schwarzer Katze auf einem Sofa. Katzen zählen nicht beim Alleinsein, Bücher auch nicht.

In Zeiten, in denen Schulnoten wieder eingeführt, das Rauszählen wichtiger als die Integration und das Reinzählen, Reinholen ist, ist dieses Buch gut für die Wundheilung: Da darf man mit 12 einfach mehr wissen als die Eltern. Und am besten dann gleich mit den Eltern darüber reden, was sie damals mit 12 besser konnten als ihre Eltern. Dann mit 52 Jahren hat man erkannt, dass sich manche Träume einfach nicht erfüllten, dafür liest man fröhlich bei „53 – … aber das ist in Ordnung. Du hast gelernt, die kleinen Dinge zu schätzen“, Die Illustration der Espresso-Tasse mit einer kleinen Süßigkeit breitet sich gemütlich auf der dazu gehörenden Doppelseite aus. Menschen lernen Jahr für Jahr etwas dazu, sie werden weise und schauen aus immer neu zu gestaltenden Perspektiven auf sich, die Welt und die Mitmenschen.

Heike Faller hat nicht nur ihre Nichten Paula und Lotta beobachtet, die mit Lichtgeschwindigkeit Neues lernten, sondern hat unzählige Gespräche übers Lernen geführt.