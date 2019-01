Lass uns reden? Oder schweigen wir besser weiterhin?<br>Chaos und Stabilität, Freiheit und Bürgerlichkeit prallen in einer Freundschaft aufeinander

Mella betrat im Winter Maries Klasse. Die Neue trug eine aufregende schwarze Strickmütze mit Ohrenklappen, einen Schal, den nicht nur Marie gerne besessen hätte. Die Schülerinnen in dieser zweiten Klasse Gymnasium bewundern Mella, die eigentlich Amelia heißt, deren Vater Musiker und deren Mutter in einem Sanatorium ist. Mella macht und trägt was ihr gefällt und widersetzt sich charmant wie entschlossen den Einmischungen der wohlmeinenden Frauen in ihrem Umfeld. Als Cordula, Mellas Mutter, für kurze Zeit aus der Klinik nach Hause kommt, vergräbt sie das Spielzeug und die Puppen ihrer Tochter im Garten, akribisch errichtet sie dort kleine Gräber. Der Roman der Salzburger Autorin Gudrun Seidenauer setzt mit der Beerdigung Cordulas ein, sie hat Suizid begangen. Bei der Trauerfeier sitzt Mella in der ersten Reihe neben ihrem Vater Alex, Marie weiter hinten bei ihrer überfürsorglichen Mutter. Und genau das fühlt sich so falsch an.

Diese brave Bibliothekarinnen-Mutter, der nahezu stumme und unsichtbare Vater sowie der nette Bruder, verlieren an Wert, wenn Marie an Mellas Gegenwart und noch mehr an deren Zukunft denkt: Abenteuer, Reisen, Musik – kein spießiges Abendessen am Familientisch.