Kerstin & ihre flüsternden Pferde

Stroheim im Hausruckviertel. Auf der Weide neben dem Hof mit der modernen Reithalle steht das Gras kniehoch. Darin versteckt liegt Kerstin Brein (36). Ihre Arme hat sie im Nacken verschränkt, ihre Augen sind geschlossen. Doch sie träumt nicht. Vielmehr erinnert sie sich an ihre Reise ins saudi-arabische Dschidda im vergangenen Juli und die neugierigen Blicke ihrer Pferde, die für die dreiwöchige Show im Wüstenstaat sogar erstmals ein Frachtflugzeug bestiegen haben.

Ein lautes Wiehern reißt Brein ins Hier und Jetzt. Sie erhebt sich aus der Wiese. Die zwei Junghengste, die soeben noch Rangkämpfe ausgetragen haben, beenden ihr Gezanke. Und auch ihre zehn Showpferde, mit denen Brein seit zwölf Jahren auf internationalen Revuen auftritt, hören zu grasen auf und recken die Köpfe. „Chico, Querido, Xenos, Bentley, Fiona, Cojote, Cameron, Hollywood, Edi und Doso“, ruft Brein, und schon galoppieren die Warm- und Vollblüter auf sie zu, positionieren sich um ihre 1,61 Meter kleine Trainerin und grummeln zur Begrüßung. Auch Brein sagt Hallo – in der Sprache der Pferde, das heißt, sie streckt jedem ihrer Schützlinge die Hand entgegen, damit sie daran schnuppern können. Denn auch Pferde beschnuppern sich, wenn sie einander begegnen.

WEDER HALFTER NOCH STRICKE

Die Tiere verstehen Breins Geste sofort. Ihre Augen blitzen, speziell die des Schimmels Querido. „Er genießt es total, im Rampenlicht zu stehen. Wenn er bei Shows auf mein Kommando steigt und auf der Hinterhand ein paar Schritte macht, kommt sein ganzer Stolz zum Ausdruck. Aber auch beim Hinsetzen und Verbeugen blickt er so lange majestätisch um sich, bis ihn aus jedem Winkel der Arena Jubelrufe erreichen“, lacht die Pferdetrainerin. Dass ihre vierbeinigen Artisten und sie über die Grenzen Europas hinaus gefragt sind, liegt nicht nur an den Kunststücken, mit denen sie das Publikum begeistern, sondern auch an ihrem einträchtigen Zusammenspiel. Brein ist nämlich Spezialistin für „Freiheitsdressur“ und verwendet bei den Choreografien weder Sättel noch Trensen, Halfter oder Stricke. Auch ihre Stimme setzt sie nur punktuell ein. Bloß eine Gerte, die ihr als „verlängerter Arm“ dient, hilft ihr beim Dirigieren.

Da stellt sich die Frage, wie sie mit den vielen Pferden kommuniziert. Das lärmempfindliche Pony Xenos bekommt vor Auftritten wegen der lauten Musik sogar stets Ohrstöpsel verpasst. Wie kann es dann ihre Anweisungen verstehen? Sind Pferde Lippenleser? „Mehr noch!“, sagt Brein. „Sie lesen meine Körpersprache und ich ihre.“ Statt langwierig zu erklären, demonstriert sie es einfach, denn Pferde reagieren auf „klare, leicht verständliche Instruktionen“. Ruhig stellt sie sich vor ihre zehn Kameraden. Während die Wallache ihre Augen konzentriert auf Brein richten, rubbelt Stute Fiona ihre Nüstern noch seelenruhig am rechten Vorderbein. Brein nimmt diese Regung sofort wahr. Doch statt Fiona zu rügen, bleibt sie gelassen und wartet, bis diese so weit ist.

ACHTSAMES MITEINANDER

„Mit Drill geht bei Pferden gar nichts. Sie sind hochsensible Wesen mit einer eigenen Persönlichkeit. Über ihre Blicke und Bewegungen drücken sie aus, was sie empfinden. Es sind also die Pferde, die sozusagen ‚flüstern‘, nicht wir Menschen. Nur wenn ich auf dieses leise Flüstern reagiere und ihre Bedürfnisse achte, spüren sie, dass ich sie sehe und höre und steigen in den Dialog ein“, erklärt Brein. In jungen Jahren habe sie den Pferden noch ihren Willen aufzwingen wollen, weil dies in vielen Reitställen so gelehrt werde. Doch schon damals habe sie die alte Macht-und-Unterwerfung-Methode nicht übers Herz gebracht und beschlossen, ihrem „Team“ auf andere Weise zu begegnen.

Inzwischen ist auch Fiona bereit und wartet gespannt auf Breins Signal. Diese macht sich nun klein, streckt ihre Arme einladend nach vorne aus und geht ein paar Schritte zurück. Prompt folgen ihr die Pferde, denn sie haben begriffen, dass Brein sie näher bei sich haben möchte. Als Nächstes schickt Brein sie auf Distanz. Dafür macht sie sich groß. Auch diesen Code verstehen die Pferde und weichen zurück. „Energie und eine authentische Körpersprache sind entscheidend“, sagt Brein. Freiarbeit gleiche einem partnerschaftlichen Tanz, bei dem sich „die Wahrheit zwischen Pferd und Mensch“ offenbare. Ein harmonisches Miteinander habe nichts mit Hexerei oder einer mystischen Verbindung zu tun, umso mehr aber mit Vertrauen.

DIE TRICKS VON KOMMISSAR REX

Weil Pferde Fluchttiere sind und das Weite suchen, wenn sie sich fürchten, versucht Brein stets, „ein sicherer Ort“ für sie zu sein und ihnen fair und positiv gestimmt zu begegnen. Das erfordert viel Selbstdisziplin und eine neutrale innere Haltung. Emotionen wie Wut, Frust oder Ärger sind fehl am Platz: „Nur wenn Pferde sich geborgen fühlen, sind sie aufnahmefähig und folgen einem aus freien Stücken.“ Genauso wichtig sei aber auch Respekt. Habe ein Pferd vor seinem Menschen keine Achtung, werde es ihn nie als Führer akzeptieren und ihn bei jeder Gelegenheit ignorieren. Denn Pferde bräuchten eine Rangordnung und ein starkes Leittier, das Halt gebe. „Ihre Augen sind der Spiegel ihrer Seele, ihrer Gefühle. Wenn ich mit meiner Herde eine Einheit bilde, scheint nichts Trennendes mehr zwischen uns zu existieren“, sagt Brein. Dann neigt sie ihren Kopf zur Seite, als Zeichen für „Lasst uns gehen!“, und lotst ihre Herde zur Tränke im Stall.

Ihre Affinität zu Pferden entdeckte sie bereits als Fünfjährige. Ihre Mutter Elisabeth war eine spätberufene Reiterin und hatte Brein und deren Schwester Astrid oft mit in die Reithalle genommen. Brein stand dann an der Bande und sah begeistert zu. Mit sechs Jahren bekam sie Reitunterricht, mit neun ihr erstes Pony. „Domino war nur 110 Zentimeter groß, aber eine harte Nuss. Hatte er beim Reiten oder Longieren keine Lust mehr, legte er sich hin und war nicht mehr zu bewegen“, erinnert sie sich. Fast sei sie an seinem trotzigen Verhalten verzweifelt. Doch eines Tages, als er sich wieder demonstrativ in einen Strohhaufen setzte, begriff sie, dass sie sich einen anderen Weg überlegen musste, um ihn für die Mitarbeit zu gewinnen. Da fielen ihr die Tricks ein, die sie sich aus der Fernsehserie „Kommissar Rex“ schon für ihre Hündin abgeschaut hatte. „Spontan ließ ich mich auf Dominos Spiel ein, zog ihn hoch und sagte: ,Ab jetzt machen wir diese Zirkusnummer absichtlich!‘ Dann tippte ich mit einem Stick so lange sein Vorderbeinchen an, bis er sich niederlegte. Es funktionierte! Bald beherrschte mein Vifzack noch andere Lektionen.“