Irgendwie ist immer alles in Ordnung

Herr Kato macht sich Sorgen, er ist darin ein Weltmeister. Doch seine Blutwerte sind in Ordnung, dabei hatte er doch gehofft, man würde etwas finden. Eine Diät gäbe ihm beispielsweise ein Gefühl der Wichtigkeit: Etwas wäre dann eben nicht in Ordnung. Seine Frau würde sich um ihn kümmern, anders als jetzt, wenn sie ihm Zettel schreibt, wenn sie außer Haus geht. Nein, es ist doch alles in Ordnung!

Herr Kato ist jetzt also in Pension, ein Zustand, ein Lebensabschnitt, der ihm nicht behagt. Immer öfter denkt er an seinen ehemaligen Arbeitskollegen, der immer wieder auftauchte, um die ehemaligen Arbeitskollegen mit seinen Storys zu langweilen. Ja, der hatte sich selbst neu erfunden, doch auf keinem Foto war sein schnittiges Motorrad zu sehen, erzählte er Märchen? Oder glaubte er selbst diese Märchenreisen als furchtloser Cowboy auf einer Maschine? So würde er, Herr Kato, nie enden, sagt sich Herr Kato, der selten Gefühle zeigt. Doch, einmal hat er im Taxi geweint, aber da war er angeheitert, der Taxifahrer wird es wohl niemandem erzählt haben.

So erstellt Herr Kato Listen, die er jetzt, wo er doch Zeit hat, abarbeiten will: Schallplatten ordnen, das Dach reparieren, die Stufen entmoosen und mit den Kindern telefonieren. Dann sitzt er da in seinem Pyjama, in seinem Haus und empfindet seine eigene Lächerlichkeit und Wut auf seine Frau, die ihm jedes Jahr zum Geburtstag neue Hauspantoffeln schenkt. Doch jetzt kommt es heraus: Seine Frau hat einen Ballettkurs für Ältere belegt, sie strahlt, als sie nach Hause kommt.