Irgendwann begann sie die Erinnerungen dann doch zu lesen

Anna Goldenberg verlässt diesen Ort niedergeschlagen, ringt mit der Erkenntnis, dass sich hier niemand an ihre Großeltern erinnern kann, und beginnt, sich mit ihrer Familiengeschichte intensiv auseinanderzusetzen. Warum wohl kehrten ihre Großeltern 1956 nach Wien zurück, blieben dort für den Rest ihres Lebens, wo sie doch in den USA bessere Arbeits- und Lebensbedingungen vorgefunden hatten? Die 23-Jährige lebt damals in New York und verweist in vielen Gesprächen immer wieder darauf „Ich bin Jüdin“, um Vorurteilen gegenüber ihrer Familie keine Chance zu geben.

Großvater Hansi hat im September 1942 die Chance, bei Josef Feldner, einem Kinderarzt, in der Neubaugasse in Wien unterzutauchen, genutzt; seine Eltern sowie sein jüngerer Bruder kamen ins Sammellager, sie haben den Holocaust nicht überlebt. Der damals 17-Jährige lebt bei Pepi (Josef Feldner) als U-Boot, genießt viele Freiheiten: So nimmt ihn sein Mentor, Bruder- und Vaterersatz sogar mit in die Klinik, wo er als Kinderarzt arbeitet, lässt ihn auch Opernaufführungen besuchen. Jeder Ausflug könnte sein letzter sein, doch es geht immer gut aus. Pepi beschließt, dass sein Schützling den Umgang mit der Waffe lernen sollte und stiehlt in einem Cafehaus einen Revolver.