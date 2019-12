„Integrier dich doch!“

Bereits als Kind spürte ich, dass es bei Integration um Macht und Vorherrschaft geht und nicht um Inklusion und das Finden einer Mitte, die wichtig ist, damit wir alle gut miteinander leben können. Im Hof unseres Ottakringer Gemeindebaus drohten „Menschenpolizisten“ – so nannten wir die besorgten BürgerInnen, die auf „ihre Gesellschaft“ aufpassten –, uns spielenden Tschuschenkindern mit Anzeigen. In der Schule wurde ich sogar von LehrerInnen gemobbt und ausgelacht, wenn ich „der“, „die“ und „das“ verwechselte. Das ruiniert dein Selbstbewusstsein! Oft wurde Integration auch wie ein Aufputschmittel für den Selbstwert eingesetzt: „Wir mögen keine Türken. Aber dich, Esra, mögen wir schon, weil du eine integrierte Türkin bist.“ Für einen Augenblick fühlte ich mich dann besser, aber schnell stellte ich fest, dass so ein Lob MigrantInnen-Kinder nur gegeneinander ausspielt.

Das war auch der Grund, warum ich vor zehn Jahren, als Sebastian Kurz Integrationsstaatssekretär war und mich als Integrationsbotschafterin anwerben wollte, sein Angebot ablehnte. Es widerstrebt mir, mich für politische Zwecke als „besserer Tschusch“ instrumentalisieren zu lassen und andere zu belehren. Ich bin gerne Vorbild und Hoffnung, aber auf meine Weise. Mehrmals im Monat bieten mein Bruder und ich Rap-Workshops an Schulen an, um das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken. Auch in Sonderschulen sind wir zu Gast. Die sind voll von Tschuschenkindern. Alle dort gelten als verhaltensauffällig, nur weil sie aufgrund ihres südländischen Temperaments lauter reden. Ihre Wunschberufe sind Lagerarbeiter oder Supermarkt-Kassiererin. Sie wagen es nicht einmal mehr zu träumen! Abschieben und Isolieren ist nicht die Lösung. Integration gelingt am besten durch Liebe und Wohlwollen. Dann öffnet man sich gerne für neue Kulturen und Sprachen.

Esra Özmens Vater ist Spengler, ihre Mutter Reinigungskraft und sie selbst angehende Doktorin.

Ich sehe es an der Akademie der bildenden Künste, wo ich Konzeptkunst studierte und gerade meine Doktorarbeit schreibe. In meiner Klasse sitzen Studierende aus aller Welt. Im Unterricht reden wir Englisch, und auch sonst finden wir eine gemeinsame Sprache und nehmen Rücksicht aufeinander. Diversität wird sehr geschätzt. Jede und jeder darf sagen, was sie oder er denkt, und hört den anderen zu. Das ermöglicht einen echten Austausch und holt das Beste aus uns allen hervor. Auch die Politik könnte sich an diesem Erfolgsmodell orientieren, statt die Gesellschaft durch die Integrationsdebatte noch mehr zu spalten. Bei vielen Einheimischen und MigrantInnen löst der Zuzug von Flüchtlingen Angst, Eifersucht und Neid aus. Auch ich habe Ängste, trotzdem zählt für mich jedes Menschenleben mehr als die Sorge um den Arbeitsplatz. Punkt, aus. Machen mir solche Angst- und Neidgefühle zu schaffen, beschäftige ich mich mit ihnen und arbeite an mir. Wir alle sollten an uns selbst arbeiten statt an anderen. Wir alle sollten uns selbst verbessern, statt andere zu verbessern.