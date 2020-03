Ich bin mehr als eine Küche

In einem Elternhaus, das „die kulturelle Atmosphäre des gebildeten Bürgertums der Monarchie“ widerspiegelte, wuchs Schütte-Lihotzky auf: Seltbstironie wird dort groß geschrieben, Eitelkeit hat keinen Platz. „Unprätentiös trifft die Lebenseinstellung der Familie Lihotzky vielleicht am besten.“ (Seite 11) Als sie 1911 – ohne höheren Abschluss von der Schule abgeht, ist sie als Frau mit Einschränkungen der Ausbildungsszenarien und Arbeitswelt konfrontiert. Abschrecken lässt sie sich davon nicht!

In fünf Kapitel – Anfänge in Wien, Frankfurt, Sowjetunion, Widerstand und Freiheit – zeigt die Autorin die Entwicklung der Kämpferin, der politischen Frau, der genialen Architektin und der politischen Aktivistin. Im Nachwort dieser Biografie würdigt Architektin Uta Graff die „Jahrhundertzeugin“ in Bezug auf ihre Lebens- und Arbeitshaltung. Schütte-Lihotzky hätte immer die Wirkung der Architektur auf die Menschen in den Fokus gestellt, habe soziales Bewusstsein, berufliches Handeln und politisches Engagement stets verbunden. Sie stellte sich in allen Bezügen, beruflich wie privat, in den Dienst der Schwächsten der Gesellschaft.