Von Windelsäcken, Fallen und Rollenzwängen

Elvira denkt an die vielen Windelsäcke, die sie in Hintermoos fand, mit ihnen müsste man Statuen bauen, dekorieren, entfremden. So könnte man an den Tod erinnern, so könnte man das Altern wieder als Gesprächsthema etablieren, so könnte man die falsche Ordnung stören. Während Elvira in dem alten Haus die letzten Zeichen von Helenes Alkoholsucht findet und beseitigt, gibt sich der digital native, der junge Kameramann Adrian einer neuen Liebe hin. Na ja, die neue Liebe weiß noch nichts davon, dass Adrian im Begriff ist, sich zu verlieben. Detailreich beschreibt Klemm, wie diese Begegnungen ablaufen, hier scheint es der junge Mann zu sein, der Frühstückswünsche, Treffen und Übernachtungsmöglichkeiten verwaltet: Katalyn schläft in Adrians Bett, während dieser in der Bäckerei dem Nahrungsmittelallergietrend widersteht und fette Krapfen, Laugengebäck und Semmeln aus Weißmehl kauft. Es ist ein Interview, das Adrian nach Hintermoos zu Elvira führt: Die Widerständige trifft den smarten Kameramann, der in ständiger Geldnot lebt. Helenes Buch „Der Drohnenkönig“ ist posthum für den Deutschen Buchpreis nominiert, die Kritiker widmen mehr Zeichen Helenes Gesundheitszustand als ihrem Schreiben. Doch, die Worthülse „vergessene Autorin der feministischen Avantgarde“ geht sich dabei noch aus.

Aufbruch und Widerstand, das ist nach Elviras Geschmack, Adrian überzeugt sie mit einem ordentlichen Wochenhonorar, die ersten Windeln hat sie selbst an geeigneter Stelle an- bzw. ausgebracht. Elvira startet gemeinsam mit Adrian ihren Feldzug gegen Vergessenes, Vergessene, Frömmelnde, Sexismus und Heuchelei.