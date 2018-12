Göttliches Experiment<br>ab 4 Jahren

Und falls die Eltern des neuen Erdenbürgers einmal nicht da sind, um auf Fragen zu antworten, dann kann immer noch jemand anderes gefragt werden. Die Familie stellt sich in mystischem Violett in Reih und Glied an, um das Wickelkind zu begrüßen, beinah wie die Hirten an der Krippe. „Denn du wirst nie allein sein auf der Welt“. All die farbprächtigen Menschen von der wimmeligen Doppelseite schließen sich als große Menschenfamilie an, laden ein zu Begegnung und Austausch.

Tief in uns wissen wir Menschen doch alle, welches die Ressource ist, die immer mehr wird, wenn wir aus ihr schöpfen und sie weitergeben. Mit dieser Kraft wird es gut werden. Die Tage werden länger, der Frühling kehrt wieder.

https://nord-sued.com/programm/hier-sind-wir/