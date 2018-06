Gick oder Gock, Hü oder Hott<br>DIE ABENTEUER VON LESTER UND BOB<br>ab 6 Jahren

In der Vitrine bin ich dann auch Lester und Bob begegnet, den beiden Helden aus dem genialen Bilderbuch zum Vorlesen und späteren Selberlesen. Lester trägt das Tintenfass, Bob schultert die Zeichenfeder. Einfach ligneal!

Eigentlich untypisch, denn Lester ist der aktivere, extrovertiertere. Voreilig betrachtet ist Bob der, der gibt – den Kuchen bäckt –, und Lester der, der nimmt – den Kuchen futtert. Doch Lester ist mutig, risikofreudig, lebensfroh, und er hat dem phlegmatischen, leicht pessimistischen Bob so viel mehr zu geben als Kuchen. Und Lester ist gewitzt und pfiffig. Ohne hinterhältig zu sein, trickst er Bob immer wieder aus, um an das zu kommen, was er will. Der ein wenig träge Bob merkt es nicht (?) oder es kümmert ihn nicht wirklich, weil er im Grunde heilfroh um die Freundschaft und dankbar um Lesters Gesellschaft ist.