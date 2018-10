Gehsteige garantieren kein Lebensglück

1967 also beschließt Willa, einmal völlig anders als ihre Eltern leben zu wollen: Sie verliebt sich während ihres Studiums in Derek, der immer das Richtige zu tun scheint, bestimmt und nicht so unterwürfig wie ihr Vater agiert. Willa heiratet ihn, gibt ihr Studium auf, die zwei Söhne haben es gut, auch nach dem plötzlichen Unfalltod – er ist schon immer sehr rücksichtslos gefahren – von Peter.

Ironie ist Tylers Stärke, ebenso der genaue Blick auf die Nuancen, die ihre Figuren ausmachen, etwa Willas zweiten Ehemann, den Golf spielenden Anwalt Peter. Der zweite Teil des Romans konfrontiert Willa mit der Mittelmäßigkeit ihres Sohnes Sean, seiner bedrückenden Angepassheit und seinem Desinteresse am Schicksal seiner Exfreundin Denise, die auf offener Straße angeschossen wurde. Na ja, Willa und Peter reisen nach Baltimore, versorgen Denise und ihre Tochter Cheryl: Willa scheint dabei zu erwachen, all die Enge ihres Lebens mit Peter immer unerträglicher zu finden, sie findet Gefallen am unorthodoxen Leben von Denise und deren Nachbarn. Ehrliche Zeiten brechen an und die verlangen eine klare Entscheidung: Willa erkennt, wie unbegrenzt ihre Möglichkeiten doch sind!