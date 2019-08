Ganz normales Essen – ein Genuss

Dieses Buch zwingt einen recht sanft zum sofortigen Handeln, will heißen: kochen, jetzt sofort, schauen, was man hat und dann rühre ich Polenta. Dabei wollte ich doch gleich diese Rezension schreiben. Aber genau das ist das große Kompliment an die Autorin: Sie präsentiert Rezepte in einer Art und Weise, dass man sofort loskochen möchte. Nein, keine Fahrt zum Spezialgeschäft, kein weiterer Kochkurs, nein, auch keine neuen Küchengeräte sind notwendig. Man nimmt, was da ist und legt los.

Ganz nebenbei erfährt man auch, was „Einkorn“ ist – eine alte Weizensorte – und dass der Teig aus Einkorn bei Knetteigen an den Händen pickt, dem Biskuitteig aber eine wunderbar nussige Geschmacksnote schenkt. Ich liebe das Wort „Geschmacksnote“ übrigens. Das Register ist auf zwei Seiten übersichtlich layoutiert und bietet alles, was ein Register bieten soll: Navigation und Inspiration.