Freche Fragen fragen<br>für Kinder von 3 bis 5 Jahren

Wissbegierige Kinder im Vorschulalter pflegen ihre Erwachsenen unbarmherzig mit Fragetriaden zu löchern. Dieses Bombardement als Einladung zu Dialogen anzunehmen und so weiterzuspinnen, dass ein für beide Seiten erhellender Austausch entsteht – dafür fehlt in Alltagssituationen schnell Zeit und Muße.

Wenn es dann gemütlich wird, sind Bücher, die Fragen stellen, überaus praktisch, um wieder ins Gespräch einzufädeln. Katrin Stangl überrascht uns – wie schon in „Stark wie ein Bär“ – durch ihren unverstellten Blick auf die Alltagswelt von Kindergartenkindern, der sich in klaren Bildern und leuchtenden Farben äußert. Mit ihrem neuen Buch Schwimmt Brot in Milch? fügt sie der „Gattung der Fragebücher“*) eine weitere eindrucksvolle Facette hinzu.

Gelänge es nur, die Wissbegierde bis ins reifere Kindesalter wachzuhalten, den Unterricht in der Schule ausschließlich dialogisch und selbstbestimmt-forschend statt frontal zu gestalten! Vielleicht können im Vorschulalter Bücher, die Fragen stellen, dazu beitragen, die Neugierde an der Welt und die Lust am Hinterfragen überlieferter Konventionen lebendig zu erhalten. „Geschichten erzählen mit ungewissem Ausgang“, so könnte man den Umgang mit Büchern dieser Art beschreiben. Ein von Anfang an wohlwollendes Klima, in dem Zwischenfragen der Kinder und Unterbrechungen beim klassischen Vorlesen erwünscht sind, lässt den Gedanken freien Lauf. Im gemeinsamen Nachsinnen tauchen Erkenntnisse auf, die unplanbar und überraschend sind.