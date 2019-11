Frauen, die sich mehr trauen

Die Biologin hat die „Fridays for Future“-Bewegung nach Österreich geholt. Als Chefin des Klimaschutzvolksbegehrens steckt sie nun all ihre Energie in den Umweltschutz.

Eigentlich steht sie nicht gerne im Vordergrund. „Ich bin nicht die klassische Demo-Geherin, die alle mitzieht. Ich war immer sehr wissenschaftlich und zurückhaltend“, sagt Katharina Rogenhofer. In der Öffentlichkeit zu agieren sei für sie nur Mittel zum Zweck: „Ich habe das Gefühl, das ist die größte Ebene, um etwas zu bewegen.“

Katharina Rogenhofer ist eine eloquente, zielstrebige junge Frau. Mit ihren rötlichen Naturlocken, dem dunklen Oberteil – „Meine Kleidung ist eine Mischung aus Second-Hand- und nachhaltig gefertigter Mode“ – und den Birkenstock-Sandalen wirkt sie älter, als sie ist. Zum Interview kommt sie mit dem Zug, wie es sich für eine Klimaschützerin gehört. Auch zu ihrem Masterstudium nach England ist die Vegetarierin mit der Bahn gereist.

Mit den Öffis fahren, weniger Fleisch essen, auf das Plastiksackerl verzichten: Um die Klimakrise in den Griff zu kriegen, reiche das nicht aus, sagt Rogenhofer. „Es ist natürlich gut, das zu tun, aber es ist auch ein Abwälzen der Verantwortung: Ich als Konsumentin kann nicht darüber entscheiden, ob die Welt untergeht, indem ich ein Plastiksackerl nehme oder nicht.“ Auch sie selbst sei im Supermarkt überfordert: „Soll ich die Bioäpfel nehmen, die in Plastik eingepackt sind, oder die regionalen Äpfel ohne Verpackung, aber auch ohne Biopickerl? Wie soll man das entscheiden können?“ Es ist auch nicht immer eine Frage der Entscheidung. „Wenn ich auf dem Land wohne und die Zugverbindung schlecht ist, verstehe ich jeden, der mit dem Auto in die Arbeit fährt. Es ist auch eine Frage des Geldes, der Zeit. Ich kann auch nicht entscheiden, wie lange noch Öl und Gas gefördert werden und wohin die Züge fahren.“

NEUE KRANKHEITEN

Die Politik müsse die Rahmenbedingungen schaffen, um klimafreundliches Handeln leichter und leistbar zu machen. Eine umfassende Verkehrs- und Energiewende und eine Verankerung des Klimaschutzes in der Verfassung sind auch Kernforderungen des Klimavolksbegehrens.

Die Auswirkungen des Klimawandels sind längst nicht mehr wegzuleugnen: Der Amazonas-Regenwald brennt, das Arktis-Eis schmilzt so schnell wie nie zuvor, Island hat den ersten Gletscher für tot erklärt. Auch in Österreich ist der Klimawandel spürbar mit Trockenheit, Ernte­verlusten und Borkenkäferbefall. „Die Erderwärmung hat große Folgen für die Ernährungssicherheit und die regionale Versorgung“, erläutert Rogenhofer. Neue Krankheiten und mehr Allergien werden prognostiziert. Laut IPCC-Bericht wäre es noch möglich, das Ruder herumzureißen: „Aber wir müssen jetzt die Schritte setzen!“

Von Angst und düsteren Prognosen dürfe man sich nicht lähmen lassen, meint sie. Wichtig seien auch positive Zukunftsvisionen, wie mehr Grünflächen in Städten, mehr unverbaute Flächen auf dem Land, lebendige Stadtzentren, Regionalität in der Landwirtschaft: „Das sind Dinge, die unser Leben besser machen können.“

VORBILD GRETA THUNBERG

Man spürt Rogenhofers Begeisterung für das Thema. Schon als Kind führte sie ein Naturtagebuch und beobachtete Kaulquappen. Während ihres Biologie- und Zoologiestudiums forschte sie, wie sich die Verbreitung von Tieren und Pflanzenarten durch die Erderwärmung verändert. Die Forschung machte ihr Spaß. Irgendwann spürte sie jedoch: „Ich will etwas machen, das Wirkung auf die Welt hat.“ An der Universität Oxford inskribierte sie das Masterstudium „Biodiversity, Conservation and Management“, darüber hinaus war sie Umweltsprecherin an ihrem College. Im Rahmen eines Praktikums bei der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen fuhr sie zum Klimagipfel ins polnische Katowice. Dort lernte sie Greta Thunberg kennen, die im Konferenzzentrum mit ihrem Schild mit der Aufschrift „Schulstreik fürs Klima“ saß. Für Rogenhofer war das der ausschlaggebende Moment, den Klimastreik nach Österreich zu holen. Bei der ersten Demo protestierte eine Handvoll Leute auf dem Wiener Heldenplatz, beim weltweiten Klimastreik am 15. März gingen 25.000 Menschen auf die Straße.

Wenig später übernahm sie von der Grünen Helga Krismer die Leitung des Klimaschutzvolksbegehrens. „Ich habe nicht gewusst, welche Verantwortung ich auf mich nehme, aber mir war klar, dass es jemanden braucht, der keiner Partei angehört, um möglichst viele Leute zu mobilisieren“, so Rogenhofer. „Ziel ist, dass unsere Forderungen im Nationalrat behandelt werden. Dafür brauchen wir mindestens 100.000 Unterschriften.“