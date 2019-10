Feuer unterm Hintern

Mira Valensky hat ihren Job beim „Magazin“ gekündigt, zu lange hat sie Gefälligkeitsjournalismus betrieben, jetzt ist sie selbstständig. Und natürlich platzt ihre Freundin Vesna gleich auf der ersten Romanseite mit einem Todesfall herein. Es ist Julia, die Umweltaktivistin, die mit Kohlenmonoxid vergiftet wurde, in Italien, gleich nach ihrem imposanten Auftritt am Markusplatz, wo sie mehrere Tage lang das „Rettet die Erde“-Schild in Händen gehalten hat. Die AktivistInnen in Julias Gruppe „Chance!“ wollen auf die Klimakrise aufmerksam machen, Vesnas Tochter Jana arbeitet hier mit. Ach ja, sie ist schwanger und erzählt einfach nicht, wer der Kindesvater ist.

Damit hat die Autorin gekonnt die meisten Erzählstränge ausgeworfen: Mord, Mordermittlung, Janas Schwangerschaft, die Umweltaktionen, die Liebesbeziehungen von Julia. Und, es ist ein Glück, der Bezug zu Italien und damit zu gutem Essen und Trinken. Los geht es! Als versierte Rossmann-Leserin muss man sich noch an den neuen Kater gewöhnen, bei Gismo wusste man, dass er Oliven liebt. Wie heißt dieser Kater? Doch Mira hat ihn ins Herz geschlossen, lässt sich von ihrer Freundin in die Ermittlung hineinziehen und wird selbst bei ihren Ermittlungen verletzt und bedroht. Bis zur Auflösung des Falles wird sie flirten, gut kochen, kluge Gespräche mit einem Wissenschaftler, genauer gesagt einem Klimaforscher, und einem reichen Sponsor führen. Da geben sich Reiche, Intelligente, Spontane und Beherzte die Klinke in die Hand, die Gutes tun wollen, auf unterschiedliche Weise. Was hier ist Show, was ist ernstgemeintes Engagement? Was haben die Nationalisten gegen die Aufklärungsaktionen, die Hinweise auf die Klimakatastrophe?