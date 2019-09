Familie kann man sich nicht aussuchen

Wer zu dieser Familie gehört, der ist nie mehr allein. Diese Familie muss so sein: laut, wirr, einmischend, fürsorglich, bevormundend, unausstehlich, abenteuerlich, kritisch gegenüber neuen Mitgliedern. Ella, die nach dem Tod ihres Mannes mit vielen Büchern und Erinnerungen sowie dessen rumänischer Pflegerin Rada in der doch sehr großen Wohnung lebt, will Neues fühlen, erleben, erkennen und erlernen. So nimmt sie ihre Nachbarin Luise auf, bald auch ihre Schwester Maggie: Die reist mit leichtem Gepäck, war stets die Wagemutige, die Schillernde und kommt jetzt zurück. Bis auf Ellas Sohn Tommy, deren Schwiegersohn und zwei Enkelsöhne, sind die Männer in den Erinnerungen wohl präsent, aber eben nur dort.

Neben diesen vier Frauen toben nach und nach die Enkelkinder von Ella – zum Romanende sind es drei, mit dem Sohn Emil ihrer Tochter aber genau genommen vier – durch die Räume. Rada sorgt sich um die Frauen in der Wohnung, sie selbst hat einmal heftig geliebt, damals in Temeswar/Rumänien. Dass der Richtige aber dann doch der Falsche war, will sie als junge Frau nicht wahrhaben, lässt sich ausnutzen, zuerst von den Eltern, dann von Lajos. Schließlich kommt sie zu Ella und Heinz, die sind gut zu ihr, sie gibt die umsichtige Pflegerin, wird nach dem Tod von Heinz die Vertraute von Ella und deren Kindern und Kindeskindern.

Die Autorin stellt einem die Frauen zuerst in angemessener Kürze vor, man lernt ihr Innenleben über ihre Gesten, Reaktionen, Vorlieben kennen. Ist es beispielsweise bei Rada ihre Frisur, die als Metapher für ihre Befindlichkeit/Abhängigkeit steht, sind es für Ella ihre Bücher und Erinnerungen, die ihr Kontur geben. Maggie, die eigentlich Margarete heißt, um fünf Jahre jünger als Ella ist, macht alles im Eiltempo: Verliebtsein, Studium, Auslandssemester in Paris mit vielen Erfahrungen, Ehe, Kind, Scheidung, Amouren, Rückkehr aus Rom. Luise wiederum gibt die Unsichere, Ängstliche, sie hat noch nicht überwunden, verlassen worden zu sein – klar, der Klassiker, „eine Jüngere“.