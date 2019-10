Es ist mehr als gut geworden

FEINDLICHE LEBENSUMSTÄNDE

Der positive Schwangerschaftstest fühlte sich wie eine Erlösung an. Zugleich trieb Pachl-Eberhart der Blick in ihren vollen Terminkalender den Schweiß in den Nacken: „Wie soll ich das alles schaffen mit der neuen Herausforderung? Ich habe doch erst meinen Rhythmus gefunden. Jetzt soll wieder alles anders werden?“ Zwei Wochen später, rund um ihren 41. Geburtstag, an dem sie mit Grippe im Bett lag, verabschiedete sich das Wesen in ihrem Bauch. „Die Fehlgeburt machte mir meine eigenen feindlichen Lebensumstände bewusst. Als ich mir diese Wahrheit eingestand, heulte ich Rotz und Wasser. Sieben Jahre nach dem Tod meiner Familie ging mein drittes Kind von mir.“

Barbara Pachl-Eberhart deutete dieses Erlebnis als „Abschlussprüfung“: In ihren Vorträgen sprach sie von der Fähigkeit, Verluste in Würde anzuerkennen. Nun sollte sie beweisen, dass sie in der Lage war, das zu leben, was sie anderen predigte. „Ich stellte mich der Endlichkeit. Ich akzeptierte, dass ich mit 41 wohl zu alt für ein Kind war. Ich würdigte den gefühlten Verlust meiner Fruchtbarkeit und weinte so lange, bis sich jeder Widerstand, jedes Ankämpfen löste“, sagt sie.

DIE LEICHTIGKEIT BEGRÜSSEN

Barbara Pachl-Eberhart begriff, dass sie die Leichtigkeit begrüßen und etwas aus ihr machen durfte. Sie nahm keine weiteren Anfragen für Trauervorträge mehr an und erlaubte ihrem Kalender, leerer zu werden. „Das war die beste Entscheidung. Tiefe Seelenrufe hört man nicht, wenn man in Arbeit ertrinkt.“

Pachl-Eberhart begab sich in einen Dialog mit ihren Gefühlen. Um schwarz auf weiß zu sehen, was sich in ihr abspielte, griff sie zu Stift und Papier und notierte die vielen feinen Stimmen in ihr. So kamen ihre Traurigkeit, Wut und Angst ins Fließen. Dass sie zu jener Zeit viel schrieb, erwies sich als hilfreich. „Was mir am Schreiben so gefällt, ist, dass es uns zugleich in die Ehrlichkeit und in die Einfachheit führt.“

DAS LEBEN HAT HUMOR

Vertrauen, Zuversicht, Hingabe – Werte, die sie erworben hatte und an andere Menschen weitergab. Nicht mehr, indem sie über Trauer und Schicksalsbewältigung sprach, sondern indem sie Schreibseminare hielt. Auch der Poesie und dem Blödeln widmete Pachl-Eberhart ganze Seminarwochenenden. Im Juni 2016 hielt sie ein Seminar zum Thema „Schreiben für Kinder“. Vom Spaß in der Gruppe angesteckt, beschloss sie, sich 2017 freizunehmen, um selbst ein Kinderbuch zu schreiben. Sie betete: „Liebes Leben, lieber Gott, ich wünsche mir wieder mehr Anschluss an die kindliche Welt. Könnt ihr mir da vielleicht helfen?“

Wenige Wochen später war die Antwort da: Sie, die Frau, die dachte, zu alt für Kinder zu sein, und sich endlich zugestand, auch ohne Kind glücklich sein zu können, hielt erneut einen positiven Schwangerschaftstest in Händen. „Das Leben hat Humor“, sagt Pachl-Eberhart. „Sobald wir glauben, wir hätten etwas begriffen, überrascht es uns aufs Neue. Mit Erika, meinem Überraschungskind, das ich im März 2017 zur Welt bringen durfte, hatte ich nicht mehr gerechnet. Es ist alles mehr als gut geworden“, sagt sie.