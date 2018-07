Es gibt keine Pflicht zur Dankbarkeit

Die Schweizer Moralphilosophin Barbara Bleisch vertritt in ihrem viel diskutierten Buch „Warum wir unseren Eltern nichts schulden“ eine provokante These: Kinder haben keine „filialen Pflichten“, das heißt, sie sind ihren Eltern gegenüber moralisch nicht zu Dankbarkeit oder Hilfsleistungen als „Wiedergutmachung“ verpflichtet. Denn „Schuldigkeit“, so Bleisch, sei nicht das richtige Konzept, um familiären Beziehungen gerecht zu werden. Wer will schon erzwungenen Dank? Nicht was wir einander gegeben haben, sondern was wir füreinander sind, zählt. Wir sollten gute Kinder sein wollen, sagt Bleisch, aus Gründen des Respekts und weil uns an der Familienbeziehung liegt.