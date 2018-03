Erzähl die wirkliche Vergangenheit!

Wer Fanny liest, bleibt an ihrer Seite. Fanny erzählt, sie denkt, sie erinnert sich und dabei trägt sie stets ihren Vornamen, mehrmals pro Seite wissen die Leser*innen, mit wem sie es in diesen Miniaturen zu tun haben. Fanny ist allgegenwärtig, sie ist gnadenlos in ihren Erinnerungen und in ihrem Stolz, sie knickt nicht ein, sie ist eine alte Frau, die noch so viele Kindheitsszenen lebendig vor sich hat.

Wer in 30er-Jahren auf dem Bauernhof zur Welt kommt, lernt Montessori-Material erst gar nicht kennen, Achtsamkeit, welch Idee! Nein, im Ernst, die Fanny, die ist eine Besondere! Die geht nicht unter, weiß, dass der Bruder das geliebtere Kind ist und verkriecht sich unter die Eckbank. Fanny ist eine wunderbare und ja, achtsame Beobachterin, der nichts entgeht. Fanny ist eine schöne Frau, sie erlebt den Untergang ihrer Familie mit, nachdem der Bruder im Krieg „gefallen“ ist, der Hof ohne Erbe ist – Fanny kommt natürlich dafür nie in Betracht – verkaufen die Eltern das Anwesen. Genauer hingeschaut, muss ich schreiben: Die Eltern müssen verkaufen, da nutzt auch der Schwiegersohn, dieser Schulmeister nichts. Ob ihn Fanny liebt? Sie geht aufrecht, hat sich immer im Griff, verliert nie die Fassung und weiß sich von ihrem Stolz gut beschützt. Fanny hat die Mutter, den Vater und den Bruder beim Arbeiten immer genau beobachtet, jetzt, in der Nacht, erinnert sie sich an all diese Szenen, denkt auch an ihren verstorbenen Ehemann, den Schulmeister.