Von erschienenen und nicht erschienenen ersten Büchern

Junge LeserInnen hätten viel von diesen Texten, fänden Anknüpfungen, verstünden so manches jetzt schon besser, was später auf ihren Leselisten auf sie wartet.

Was Sie versäumen, wenn Sie dieses Buch nicht lesen: Zugänge zu diesen AutorInnen: Kenne ich alle, habe ich von allen schon etwas gelesen? Ein Spaziergang von Federmair bis Wisser, Daniel Wisser. Humor, Ironie, Selbstkritik und –reflexion. Ach was: Das sind einfach schöne Texte, die liest man gern und dann noch einmal. Und das alles versäumen Sie, wenn Sie das Buch übersehen, das mit der Schlichtheit des Covers eine Wohltat für das Auge nach all den schrillen Wahlplakaten ist.

Der Herausgeber Wolfgang Paterno: vermutlich vor der Lektüre des ersten Buches in Dornbirn geboren, der Verlag gibt noch an, dass Dornbirn in Vorarlberg liegt. Hernach Studium der deutschen Philologie, Philosophie und Publizistik, seit 2005 Redakteur bei profil, veröffentlicht auch in folgenden Zeitungen: Falter, Die Zeit, taz.