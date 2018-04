Die Pflanzenleserin

Es ist ein windiger Frühlingsvormittag im April, und wir sind noch keine drei Minuten über die große Wiese hinter dem Lusthaus am Ende der Prater-Hauptallee gegangen, als sich Margot Fischer schon das erste Mal bückt und ein paar fingerlange, gefiederte Schafgarbenblättchen abzupft, die kreuz und quer im Gras stehen. „Klein gehackt sind die jungen Blätter ein herrlich intensives Gewürz für Topfenaufstriche oder Kräuterbutter“, sagt sie und erzählt auch gleich, dass man blühende Wiesen-Schafgarben (Achillea millefolium) früher in Weinfässer hängte, weil sie den Wein haltbarer machten. Auch als Tee oder als volksmedizinisches Mittel zum Blutstillen leistet die Schafgarbe beste Dienste. Margot Fischer quetscht und reibt die Blätter zwischen ihren Händen, bis ein Tropfen grünlichen Safts herausquillt, und zeigt, wie man diesen auf offene Wunden tupft. „Das geht übrigens auch mit Spitz-, Breit- und Mittlerem Wegerich“, sagt sie, schaut sich um, macht drei Schritte, und schon pflückt sie das rundliche Blättchen eines jungen Breitwegerichs (Plantago major) ab, der an dieser Stelle als lustige Pflanzengruppe von mehreren flachen Blattrosetten die Wiese sprenkelt. Gegen juckende Insektenstiche hilft der Wegerichsaft auch. Doch nicht nur das. Margot Fischer lässt ein frisches, kleines Breitwegerich-Blatt kosten. Erst schmeckt man nicht viel, doch dann – WeinkennerInnen würden sagen: im Abgang – breitet sich ein Steinpilzaroma im Mund aus. Margot Fischer lächelt. „Man muss ein bisschen kauen, bevor es kommt! Auch die Blütenknospen schmecken fantastisch nach Pilz, genauso wie die vom Löwenzahn“, sagt sie und ergänzt: „Man kann beides roh in den Salat geben oder in Butter dünsten.“

DIE PFLANZENWELT SCHMECKEN

Ist man mit Margot Fischer unterwegs, eröffnet sich die Pflanzenwelt neu. Man fängt an, genauer hinzuschauen, was da so grünt und blüht. Man zupft, von ihr aufgefordert, hier ein Blatt ab, kaut dort aufmerksam an einem Trieb oder nuckelt an einer Blüte. Man stellt fest, dass die Vogelmiere (Stellaria media), hunderte Male gesehen und kaum beachtet, „ganz zart nach jungem, milchigem Mais“ schmeckt, erfährt, dass Ehrenpreisblätter (­Veronica) besonders lang halten und daher eine tolle Dekoration für belegte Brötchen sind. Oder dass man Löwenzahnpflanzen (Taraxacum officinale) vor dem Ernten durch das Überstülpen eines Kübels wie Chicorée bleichen und damit zarter und weniger bitter machen kann. Oder auch, dass die Wurzelstöcke der Nelkenwurz (Geum urbanum), die jetzt im April in den Praterauen am Gehölzrand entlang des Lusthauswassers schon die Knospen ihrer gelben Sternblüten angesetzt haben, nicht nur als Wintergemüse verkocht werden, sondern auch als Ersatz für Gewürznelken kulinarisch zum Einsatz kommen können – und das seit alters her. (…) Lesen Sie den gesamten Text in der Printausgabe.