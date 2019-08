Der neue Heimatfilm – von Natalie Halla

In unserer Juniausgabe haben wir die Linzer Filmemacherin Natalie Halla vorgestellt. Ihr wunderbares jüngstes Werk NOWHERE, wird auch beim Festival der neue Heimatfilm in Freistadt gezeigt! Nähere Infos zum Film und auch den Trailer finden Sie hier: www.filmfestivalfreistadt.at

Natalie Halla steht nach der Präsentation ihres Films am 25.8.2019 in Freistadt zum Beantworten von etwaigen Fragen selbst vor der Leinwand!

Übrigens gibt es zahlreiche Frauen-Themen bei diesem Filmfestival im Mühlviertel, das nun schon zum 32. Mal stattfindet. Internationale Gäste sind anwesend und das kulinarische Angebot im Salzhof kann sich schmecken lassen!

Treffen wir uns dort?

