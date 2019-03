Schnellste Frau der Welt

Die geborene Britin Paula Redcliffe ist Testimonial des Linz-Marathons 2019. Sie hält den weiblichen Marathon-Weltrekord mit einer Zeit von 2:15:25 h, erreicht 2003 in London – seitdem war keine Frau auf dieser Distanz schneller.

Wir trafen Paula Redcliffe ganz persönlich bei einem Interviewtermin und es gab sogar zehn Minuten Fotografierzeit am Dach der Linzer Donauwelle. – Was für eine umwerfend sympathische Frau! Das ausführliche Interview – niedergeschrieben von Julia Langeneder – gibt es in der Aprilausgabe zu lesen. Spannend ist das und inspirierend – ich geh jetzt gleich laufen, meine persönliche Kurzdistanz allerdings! ; )