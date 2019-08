Der Moment, als Großvater sich verliebte

Großmutter Rita trägt ihre eigenhändig, später dann noch mithilfe des Enkels mit Henna gefärbten Haare streng zum Zopf gebunden. Der Zopf wippt energisch, Rita tyrannisiert nicht nur Enkel und Ehemann, sondern dehnt ihr Hoheitsgebiet auf das gesamte Wohnheim aus. Dabei ist Angst ein starker Motor: Was alles könnte dem Enkelchen in der Schule passieren, wer könnte den Großvater ausnutzen, wer alles will ihnen Böses! Dass Rita früher Tänzerin war, versteht Max schon als kleines Kind nicht, noch viel weniger scheint er diese faszinierende Persönlichkeit fassen zu können, als er älter und wohl auch reicher an eigenen Erfahrungen wird. Vera, die Tochter von Großvaters später, großer Liebe Nina, wird eine Vertraute von Max: Wenn die Großmutter Ninas Haare auf dem Sofa findet, beginnt sie zu heulen. Jedes Kapitel zeigt das Ringen um Sicherheit im Spannungsfeld von Verwurzelungsbestrebungen und Abgrenzungshandlungen: Man will irgendwie schon dazu gehören, man will erfolgreich sein – und manchmal will man einfach nur in Ruhe gelassen werden.

Was Sie versäumen, wenn Sie dieses Buch nicht lesen: exakte Zeichnung der ProtagonistInnen, Verschrobenheit, Reinheit der Herzen, Witz, Ironie, gekonnt inszenierte Melodramatik zwischen Enkel, Großvater, Großmutter und der Nachbarin Nina, die Großvaters Augen zum Strahlen bringt. Integrations- und Exklusionsfragen im täglichen Kampf um die eigene Existenz, die Abwehr fremder Einflüsse und den eigenen Machterhalt.

Die Autorin Alina Bronsky, 1978 in Jekaterinburg/Russland geboren, lebt seit den Neunzigerjahren in Deutschland. Ihre Bücher sind Bestseller, mit „Scherbenpark“, der im Hochaus-Ghetto spielt, frech und ergreifend zugleich erzählt ist, hat sie es sofort ins Kino und in deutsche Schulbücher geschafft.