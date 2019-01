Das Rabenmutter-Tabu

Als ich zwölf Jahre alt war, verließ meine Mutter die Familie. „Verließ“ ist vielleicht das falsche Wort, denn eigentlich brach unsere Familie auseinander wie ein morsches Boot, oder besser: Sie explodierte mit einem großen Knall und schleuderte meinen Vater, meinen Bruder und mich auseinander, meine Mutter aber in eine ganz andere Umlaufbahn. „Vielleicht“, denke ich manchmal, „hatte sie auch vorher nie wirklich in unserer Umlaufbahn gelebt.“

Damals jedenfalls, 1975, war sie einfach verschwunden, und als sie nach knapp drei Jahren wiederauftauchte – in einem anderen Leben, in einer anderen Stadt mit einem anderen Mann –, blieb der Kontakt unsicher und distanziert, als sei da etwas zwischen uns, eine Fremdheit, eine Schuld und Scham, die nicht wieder aufzulösen war.

EINE RECHERCHE

Über all die kommende lange Zeit blieb die Distanz bestehen. Ich telefonierte hin und wieder mit meiner Mutter, sah sie aber nur in Abständen von fünf bis sieben Jahren.

Vor einiger Zeit ist sie gestorben, als eine Frau, die ich wohl nie verstehen oder ergründen werde. Neben ihrem Bett, nah an ihrem Kopf, hatte sie ein Kinderbild von uns stehen, von meinem Bruder und mir. Wie hat sie gefühlt? Und was fühle ich eigentlich? Um dem näher zu kommen, suche ich nach Müttern, die ihre Kinder verlassen haben, und stelle ihnen die Fragen, die meine Mutter nicht beantworten wollte oder konnte. Warum sind sie gegangen? Haben sie Schuldgefühle? Und: Warum ist es so schwer, mit den eigenen Kindern über das Weggegangensein zu reden?

WARUM FRAUEN GEHEN

Meine Recherche hat mich nach Deutschland und durch Österreich geführt, zu mittlerweile elf Frauen der Jahrgänge 1939 bis 1980 – und zu drei Töchtern. Und natürlich ist die erste Antwort: Keine Mutter geht ohne Grund. Die Frauen wollen nicht ihre Kinder verlassen, sondern ihre Ehen, sie befinden sich in ausweglosen Situationen. „Ich konnte nicht mehr“, sagte eine der Mütter, oder eine andere wusste: „Wenn ich jetzt nicht gehe, komme ich nie mehr weg.“ Oft werden die Kinder zum Pfand des Machtkampfes. „Die Kinder bekommst du nur über meine Leiche“, das hörten vor allem die Frauen der älteren Generation von ihren Männern, in einer Zeit, als noch „schuldig geschieden“ wurde und es auch kein „geteiltes Sorgerecht“ gab. Entscheidungen waren „entweder – oder“ zu treffen. In den Erzählungen dieser Frauen hört es sich oft so an, als seien sie verstoßen worden. Sie verlassen das Heim, weil der Mann nicht gehen wird, sie nehmen sich – meist in Geldnot – eine Wohnung, in der auch die Kinder Platz hätten, aber die Kinder ziehen nicht unbedingt zur Mutter. Sie sind Nesthocker, manchmal auch, um den Vater zu schützen. „Johann hat sich geopfert“, erzählt eine Mutter über ihren Sohn. „Du bist stark“, hatte der ihr gesagt, „der Papa braucht uns jetzt.“

