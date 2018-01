Coole Kindermode <br> aus alten Sachen

Weil sie für ihren heute sieben Jahre alten Sohn in den Geschäften wenig praktische Kindermode fand, begann die Fotografin mit dem Mode­designen und gründete vor vier Jahren ihr Label „A. K. Upcycling – Mode für Kinder“ (www.akupcycling.com). Strumpfhosen fand sie zum Beispiel sehr unpraktisch, und so zerschnitt sie alte Damenwollröcke, verstärkte sie an Popo und Knien und nähte sie zu robusten Kinder­hosen zusammen.

„Upcycling“ nennt sich im Fachjargon, wenn man aus alten, gebrauchten oder ungenützten Rohstoffen neue Produkte entwickelt. Im Gegensatz zum Recycling, wo ausrangierte Kleidung wiederverwertet wird, haben DesignerInnen, die sich dem Upcycling verschrieben haben, daraus eine Kunstform gemacht, indem sie alte Sachen in ihre Einzelteile zerlegen und sie zu modernen, tragbaren Unikaten zusammensetzen.

So zerschneidet Katharina Frühwirth zum Beispiel alte Handtücher und macht daraus Kinderbademäntel, aus T-Shirts näht sie Hauben und aus Bettwäsche oder Vorhängen kreiert sie bunte Drehkleider. In einem großen Lagerraum bewahrt sie alles auf, woraus sich etwas machen lässt. Zum Beispiel die Stoffreste einer Schneiderin oder eines ehemaligen Biolabels genauso wie die Mustervorhänge, die ihr eine Bekannte, die in einem Möbelgeschäft arbeitet, vorbeibringt.

Katharina Frühwirth ist damit aufgewachsen, dass man „Sachen nicht einfach so wegschmeißt“. „Meine Mama war eine Wiederverwerterin, sie hat viel genäht, und meine Oma war Schneiderin.“ Neben der Kritik an der Wegwerf-Mentalität treibt die Wienerin vor allem auch der Spaß an, aus Bestehendem etwas Neues zu machen. Die Bündchen sind das Einzige, was sie zukauft, weil gebrauchte oft ausgeleiert sind.

Am Anfang machte die Designerin noch alles selbst, inzwischen lässt sie ihre kleine, feine Kollektion in einem sozialökonomischen Betrieb anfertigen, wo Langzeitarbeitslose eine Beschäftigungsmöglichkeit finden. Die Schnitte zeichnet sie nach wie vor selbst und probiert sie an Kindern aus. „Ich s