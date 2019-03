Als mein kleiner Bruder starb

Von Deutschland nach Großbritannien, zwei Wochen auf dem Schiff – die Reise war lange geplant und von der ganzen Familie sehnsüchtig erwartet. Der zwölfjährige Michael durfte dem Vater, der als Ingenieur bei der Reederei arbeitete, im Maschinenraum helfen. Für die Mutter und die fünfjährige Marlene war der Ausblick vom Deck auf das unendlich scheinende Meer und dessen Tierwelt interessanter. Doch was als Traumreise begann, mündete in einer Katastrophe: Michael erstickte am letzten Tag der Reise, nachts allein in seiner Kajüte, an einer Sauerstoffmaske, die er sich zum Spaß aufgesetzt hatte.

„FÜR MICH WAR MICHI TROTZDEM DA“

Wie es den Eltern in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten ergangen ist, ist unschwer nachzuvollziehen: das Entsetzen, die Schuldgefühle, die Vorwürfe, die Trauer. Was aber ging in dem fünfjährigen Mädchen vor, das so nahe am Geschehen war und den Bruder verloren hatte? „Mir war klar, dass er weg war, für mich war er aber trotzdem da“, erzählt die heute 28-jährige Marlene Vukmanic. Einen Doppelregenbogen, der kurz nach seinem Tod am Himmel zu sehen war, deutete sie als Zeichen: „Michi passt auf mich auf.“

Reaktionen wie diese sind im Vorschulalter typisch, wie Ursula Molitschnig weiß. Sie ist steirische Landesleiterin bei „Rainbows“, einer Anlaufstelle für „Kinder in stürmischen Zeiten“: „In diesem Alter haben sie ein magisches Denken, für sie kann ein toter Mensch real anwesend sein, zum Beispiel mit am Tisch sitzen“, so die Expertin für Geschwistertrauer. Die Offenheit der magischen Welt gegenüber macht Kinder erfinderisch. „Es gelingt ihnen leichter, die Tür zum verstorbenen Geschwisterteil aufzumachen“, meint Ursula Molitschnig. Auf der anderen Seite hätten die Kinder häufig Schuldgefühle, weil sie im Alter ab etwa vier Jahren in einer egozentrischen Phase sind und alles auf sich beziehen. „Es kommt vor, dass ein Kind auf seine Schwester oder seinen Bruder eifersüchtig ist und sie oder ihn wegwünscht. Wenn sie oder er dann stirbt, glaubt das Kind, es habe die Schwester oder den Bruder weggezaubert und der Verlust sei seine Schuld“, erklärt die Fachfrau. Auch Marlene Vukmanic erinnert sich an Schuldgefühle: „Ich hatte am Vorabend von Michis Tod ein ungutes Gefühl. Hätte ich die anderen warnen sollen?“

„ICH WOLLTE MEINEN ELTERN HELFEN“

„Rainbows“ gibt den betroffenen Kindern den nötigen Raum für die eigene Trauer, den sie daheim meist nicht haben. Die Kraft und die Aufmerksamkeit für das übrig gebliebene Kind fehlen den Eltern, die oft über einen langen Zeitraum die Freude an ihrem Leben verlieren. Der Fokus werde auf das verstorbene Kind gerichtet, so Molitschnig. Ihre Erfahrung: „Kindern gibt es Halt und Sicherheit, wenn sie schnell wieder in die Schule oder den Kindergarten gehen.“ Denn ihr Zuhause sei voller Tränen und Schwere.

Karin Kicker-Frisinghelli war 13, als ihre zehnjährige Schwester plötzlich starb. Die Pädagogin, heute 44, weiß noch: „Mich hat die Trauer meiner Eltern sehr beschäftigt. Ich wollte ihnen helfen, konnte es aber nicht. Jahrelang habe ich mir gewünscht, dass alle anderen vor mir sterben. Ich würde den Schmerz schon aushalten, wenn nur die anderen davon verschont blieben.“ Wie viele Jugendliche in ihrer Situation hatte die Grazerin wenig Unterstützung. „Ich bin sehr allein gewesen mit dem, was mich beschäftigt hat.“ Die Eltern waren in ihrem Schmerz gefangen, der zweijährige Bruder noch zu klein, der Rest sprachlos.

