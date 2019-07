Alles andere als hilflos

Das Mädchen Anneliese frivol zu nennen, wäre nicht gerecht: Sie weiß, wohin sie will, sie weiß, wie sie sich herrichten, ihre Vorzüge herausstreichen kann, sie stürzt sich mit Leidenschaft in eine Affäre. Witzig erzählte Szenen, hintergründige Charaktere, prägen diesen Roman, bei dem über allen Begebenheiten ein Augenzwinkern schwebt, das die Realität aber nie außer Acht lässt. Die Dialoge sind prägnant: Man steht neben Anneliese in diesem Strickwarengeschäft, hört den Neid ihrer Kolleginnen – „was, die kennt den Claudio, den berühmten Schauspieler?“ – und weiß, all das schon – mindestens einmal – selbst gehört, erlebt zu haben. Ja, Anneliese wird ein mutiger Schwan, der weiß, wohin die Reise geht.

Was Sie versäumen, wenn Sie dieses Buch nicht lesen: Zeitgeschichte, Widerstand, Aufruf, selbstbestimmt zu leben, Unterhaltung, witzige Dialoge und Details, dahinter schon Kränkungen – in rasantem Tempo entwickelt sich Protagonistin Anneliese zu einer bemerkenswerten Persönlichkeit.

Die Autorin Annemarie Selinko: 1914 in Wien geboren, ist eine der erfolgreichsten deutschen Autorinnen ihrer Zeit, Kritiker*innen stellen sie auf eine Stufe mit Vicky Baum. 1938 in Kopenhagen lebend, schloss sich im Zweiten Weltkrieg der Widerstandsbewegung an, wurde 1943 von der Gestapo inhaftiert, konnte schließlich mit ihrem Mann nach Schweden flüchten. Ihr zweiter Roman „Heute heiratet mein Mann“, 1940 erschienen, sowie ihr Roman „Desiree“ aus dem Jahr 1951 wurden Weltbestseller, letzterer in 25 Sprachen übersetzt. Annemarie Selinko starb1986 in Dänemark.