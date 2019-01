Achtsamkeit als Allheilmittel?

Lea Vogel ist Mitte 20, als sie sich zum ersten Mal „am Ende“ fühlt. „Es war ein langsamer und mühsamer Aufstieg von der Praktikantin zur Leiterin“, so beschreibt Vogel ihre ersten Jahre in einer Berliner PR-Agentur. Eigentlich ein Traumjob in einer Traumstadt. Dennoch geht es der jungen Frau schlecht. Im Niemandsland zwischen Burn-out und Sinnkrise schmeißt sie den Job hin und macht sich auf die Suche nach Heilung.

Personen wie Lea Vogel landen nicht selten in den Seminaren der Philosophin, Autorin und MBSR-Trainerin Ursula Baatz. „Mindfulness-Based Stress Reduction“, kurz MBSR, ist ein in den 70er-Jahren vom amerikanischen Molekularbiologen Jon Kabat-Zinn entwickeltes Stressmanagement- und Achtsamkeitsprogramm.

Wer sich für acht Wochen bei ihr für ein derartiges Training einschreibe, habe nachher ein anderes Leben, ist ­Ursula Baatz, die selbst seit Jahrzehnten Zen praktiziert, überzeugt. Mittlerweile gibt es auch eine Vielzahl neurowissenschaftlicher Studien, die die Effizienz von MBSR belegen.

AUFMERKSAMKEIT ALS WARE

„Achtsamkeit, das ist die Gegenbewegung zum allgemeinen Aufmerksamkeitsdiktat“, sagt Baatz und fügt hinzu: „Aufmerksamkeit ist zur Handelsware geworden.“ Als ehemalige Ö1-Journalistin weiß sie um die Zielsetzung vieler Medien, die Menschen rund um die Uhr zu Selbstoptimierung und Konsum zu verleiten. „Die Werbezeit zwischen ZIB und Sport ist die teuerste, hier gibt es die meiste Aufmerksamkeit abzuholen“, sagt Baatz. Die Sache hat – rein biologisch betrachtet – nur einen Haken: Die menschliche Aufmerksamkeit ist ein beschränktes Gut.

Dies weiß auch der Arbeitspsychologe Johann Beran, dessen tägliches Brot es ist, ArbeitnehmerInnen vor dem Burn-out zu bewahren. „Durch die Digitalisierung geht alles viel schneller. Was früher vier Menschen erledigt haben, macht heute einer“, sagt Beran. „Der durchschnittliche Arbeitnehmer sitzt den ganzen Tag vor dem Bildschirm und verwaltet Unmengen an Daten. Am Abend schaltet er den Fernseher oder das Tablet ein und wechselt damit nur zum nächsten Datenverwalten.“ Dieser ständige Beschuss mit Reizen löse Stresskaskaden aus. „Dafür ist das menschliche Gehirn nicht gedacht“, sagt Beran. Stressausschüttung ja, aber immer nur für eine begrenzte Zeit. Messungen würden zeigen, dass der Sympathikus, der aktivierende Part unseres Nervensystems, bei vielen Menschen mittlerweile auch in der Nacht aktiv sei.

„Wir müssen lernen, dass der Bildschirm kein Entspannungsgerät ist“, sagt der Experte.

WALD STATT BILDSCHIRM

In der Psychologie gibt es seit den 80er-Jahren eine Theorie darüber, wie sich erschöpfte kognitive Ressourcen wieder erholen können, die sogenannte „Attention Restoration Theory“ der Amerikaner Rachel und Stephen Kaplan. Die beiden Psychologen belegen, dass wir zum „Abschalten“ vor allem Umwelten brauchen, die keine „direkte Aufmerksamkeit“ erfordern, die sich also intuitiv erschließen. Lieber Natur als Bildschirm, lässt sich die Botschaft knapp zusammenfassen, denn jeder Park und jeder Wald lädt dazu ein, sich zu verlieren und die direkte Konzentration abzuschalten. Das ist Entspannung. „Früher saß man nach der Arbeit einfach auf dem Bankerl“, sagt Baatz. Das Bankerl gibt es für die meisten schon lange nicht mehr. Dafür jedoch den Meditationshocker. Denn mittlerweile machen sich immer mehr Menschen wie Lea Vogel aus einer persönlichen Krise heraus auf die Suche nach Alternativen. Nicht wenige stoßen dabei auf die Achtsamkeit als neues Lebensprinzip, das mithilfe meditativer Praktiken in den Alltag eingebaut wird.

