Abschiede, Abschiedsbriefe und Alternativen zum Selfie

Der Autor sammelt und erzählt Geschichten, er erzählt von seinen Eltern und seiner Großmutter, die sich so unwohl im Heim fühlte. Stunden sitzt er an ihrem Bett und schreibt, denkt nach, über seine Familie und seine Kinder. Er erinnert sich und uns an den Untergrundkämpfer Jan Karski, der 1943 in die USA reiste, um dort von den Vernichtungslagern sowie vom Warschauer Ghetto zu berichten. Seine Zuhörer wussten zwar um die Tatsachen, wollten sie gleichzeitig aber nicht in dieser Drastik verstehen, vom Handeln ganz zu schweigen. Es gibt sie also, die Menschen, die die Gefahr wie alle anderen auch erkennen, aber im Unterschied zu den anderen auch handeln. So wie die Großmutter des Autors, die vor den Nazis floh und als einzige aus ihrem Dorf, ihrem Schtetl, floh und überlebte. Sie wusste einfach, dass sie etwas tun musste.

Foer beherrscht die Dialektik: So erzählt er von den 46 Millionen Truthähnen, die in den USA zu Thanksgiving verzehrt würden: ganz ohne Zwang, aus einer Tradition heraus, die wohl kaum jemand zu hinterfragen wagt. Er zählt nicht nur Fakten auf, sondern gibt auch Empfehlungen ab, so etwa sich teilzeitvegan zu ernähren oder vor dem Abendessen keine tierischen Produkte zu sich zu nehmen. Manchmal, so schreibt er seinen Söhnen, esse er auf seinen Lesereisen Burger und die auch noch genau im Flughafenrestaurant, einfach, weil sie ihm „gut taten“.

Fazit und der Grund, das Buch zu kaufen, zu lesen, zu verschenken, ist diese Schrulligkeit, diese Vielfalt an Zugängen zum Thema, etwa wenn er von Klima-Atheisten und Klima-Agnostikern schreibt. Lesenswert auch noch seine „Endnoten“, Literaturverzeichnis und Fußnoten. Und was sagt er noch so?