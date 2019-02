Abenteuer in einer bitteren Zeit<br>ab 12–14 Jahren

Die Eltern der Zwillingsgeschwister Nadja und Viktor arbeiten in der Eremitage, dem berühmten Museum im heutigen St. Petersburg. Überstürzt müssen sie im Juni 1941 die Kunstwerke vor den Invasoren in Sicherheit bringen. Zeitgleich steht die Evakuierung der Kinder bevor. Die Mutter beschwört die beiden, nur ja beisammen zu bleiben. Doch die Systematik der Verschickung reißt sie in der Menge am Bahnhof auseinander, sie landen in den Zügen 76 und 77. Viktor arbeitet zuerst in einer Kolchose. Dann verschlägt es ihn in ein Strafgefangenenlager nach Sibirien. Der Ausbruch gelingt, er kämpft sich durch Eiswüsten mit dem Ziel, zurück zu Nadja zu kommen. Die hält sich mit anderen Jugendlichen versteckt, auf der Inselfestung Oreschek bei Schlüsselburg am Ladogasee.