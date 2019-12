Verbauen wir die Zukunft?

Krummnußbaum wächst – und wird dabei nicht größer. Denn in der 1.500-EinwohnerInnen-Gemeinde am südlichen Donauufer gilt: Wofür Wiesen zupflastern, wenn im Ortskern leer stehende Flächen und Gebäude genutzt werden können? Das Konzept der „Innen- vor Außenentwicklung“, wie es im Fachjargon heißt, hat allen etwas gebracht. Ein Gemeindezentrum mit Rathaus, Arztpraxen, Café und Veranstaltungssaal sorgt für Begegnungen im Ortskern, ebenso wie der neue Nahversorger gleich neben der Feuerwehr. Dorthin haben es die zwölf Jungfamilien, die kürzlich in Reihenhäuser eingezogen sind, nicht weit – das Geschäft ist gerade 200 Meter entfernt. Kein Wunder, dass der Kindergarten boomt und bald eine neue Gruppe braucht.

Thomas Waldhans, Umwelt-Gemeinderat von Krummnußbaum und selbst vor 20 Jahren hergezogen, freut sich über das lebendige Ortsgeschehen: „Das Projekt ist mit Bürgerbeteiligung entstanden. Die Leute reden jetzt mehr miteinander und identifizieren sich stark mit der Gemeinde.“

EUROPAMEISTER IM LANDVERBRAUCH

Krummnußbaum ist eine von mehr als 150 Bodenbündnis-Gemeinden, die sich aktiv für einen nachhaltigen Umgang mit Böden einsetzen. „Auf Gemeindeebene geschieht sehr viel Positives“, sagt Martina Nagl, Verantwortliche für den Bereich „Boden“ beim Klimabündnis Österreich und Vorstandsmitglied des Europäischen Bodenbündnisses. Doch insgesamt sei die Situation in Österreich keinesfalls rosig: „Täglich werden bei uns zwölf Hektar landwirtschaftlicher Boden verbraucht, die Hälfte davon versiegelt“, beklagt die Diplomingenieurin. Insgesamt wurde in Österreich in den vergangenen 50 Jahren mehr Boden verbaut als in der gesamten Geschichte davor. Die dritte Piste des Schwechater Flughafens etwa wird auf rund 500 Hektar fruchtbarem Ackerland errichtet, auf dem jährlich 5.000 Tonnen Getreide produziert werden können.

Würden weiterhin jährlich 0,5 Prozent der Acker- und Grünlandflächen zubetoniert, gingen uns in 200 Jahren die Böden für die Produktion von Lebensmitteln aus. Das macht auch der ­Österreichischen Hagelversicherung Sorgen, die auf ihrer Website mit einem permanenten ­Counter mitzählt, wie viel Agrarfläche in Österreich heuer schon verloren gegangen ist. „Wir sind beim ­Bodenverbrauch Europameister im negativen Sinn, kein zweites Land geht so sorglos mit der ­Lebensgrundlage Boden um wie Österreich“, weiß die Generalsekretärin der Hagelversicherung, ­Sabine Kamraner-Köpf. „Wir gefährden die heimische ­Lebensmittelversorgung.“

Die Bevölkerung reagiert durchaus sensibel auf das Problem, wie eine „market“-Umfrage bestätigt: Vier von fünf ÖsterreicherInnen fordern demnach einen gesetzlichen Stopp der Zersiedelung. „Dennoch nimmt die Verschandelung der Landschaft zu, was auch Auswirkungen auf den Tourismus hat“, so Kamraner-Köpf.

Kein Land in Europa ist beim Bodenverbrauch so großzügig wie Österreich. Dabei ist schon jetzt die Selbstversorgung des Landes mit heimischen Lebensmitteln nicht mehr garantiert. Verkehr, Gewerbeflächen und Wohnsiedlungen sind die „Hauptsünder“. Österreich verfügt über das dichteste Verkehrswegenetz Europas, umgelegt auf EinwohnerInnen.

SUPERVIELE SUPERMÄRKTE

Wachstum, Arbeitsplätze, Steuereinnahmen: So heißen die Zauberwörter, mit denen oftmals gegen Initiativen für eine neue Bodenkultur gestimmt wird. „Jeder Bürgermeister glaubt, er verewigt sich, wenn er große Betriebe in die Gemeinde holt“, hat Anton Ithaler beobachtet. Er ist pensionierter Volksschuldirektor in der steirischen Gemeinde Nestelbach im Ilztal und Hobbyhistoriker. Für eine Ausstellung hat er Luftaufnahmen von seiner Heimat gesammelt und zusammengestellt. „Der Landverbrauch ist enorm“, stellt er fest. Das habe auch damit zu tun, dass ein neu erbauter Supermarkt zehn Jahre lang von der Kommunalsteuer befreit werde, weshalb nach Ablauf der Frist sofort ein neuer entstehe – oft nur wenige Meter entfernt.