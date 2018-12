Sehnsucht nach Ritualen

Die stille Geburt ihres ersten Kindes im Jahr 2006 war für Irmgard Hiller ein Wendepunkt. „Dadurch hat sich für mich der Blickwinkel auf vieles verändert.“ Von einem christlichen Elternhaus geprägt, fand sie für diese Erfahrung wenig Halt im Glauben. Auf der Suche nach Ausdrucksformen für ihre Trauer kam die Salzburgerin, die am Mondsee lebt, mit dem Thema Rituale in Berührung. „In der ersten Zeit waren mir vor allem einfache Alltagsrituale wie das Tagebuchschreiben im Kinderzimmer oder das Gestalten einer Namenskerze, die wir weiterhin an Tagen der Erinnerung anzünden, ein Anker“, sagt sie. Das Abschiedsritual am Grab für still geborene Kinder war für die Kommunikationswissenschafterin ein prägendes Erlebnis. Schließlich fand sie in der Ritualberatung „ihr Herzensthema“. Neben ihrem Beruf im Personalmanagement gestaltet Irmgard Hiller seither auch für andere Rituale zu den unterschiedlichsten Anlässen und Anliegen: vom Alltagsritual (zum Beispiel: „Die Arbeit bleibt draußen“), über Willkommensfeste, Hochzeiten, Rituale zur Lebensmitte, zur Genesung nach einer Krankheit, zur Verabschiedung bis hin zum Jahresausklang in der Stille der Natur statt Böllerschießen.

Es scheint kaum einen Anlass zu geben, für den sich kein passendes Ritual finden ließe. In den Buchgeschäften und im Internet gibt es eine unüberschaubare Fülle an Ratgebern zum Thema. In den vergangenen Jahren hat sich sogar ein eigener Berufsstand entwickelt: die Ritualberatung. Der neue Beruf trägt viele Namen: RitualgestalterIn, -designerIn, -begleiterIn, -beraterIn, oder ZeremonienleiterIn. Eine staatlich anerkannte Ausbildung gibt es nicht.

Die Vorarlberger Ritualberaterin Johanna Neußl war eine der ersten ihres Berufsstandes. Ihre Ausbildung machte sie Ende der 90er-Jahre in der Schweiz, da es in Österreich noch nichts Vergleichbares gab. Sie war Mitbegründerin von „Netzwerk Rituale“ und gründete die „Akademie für Ritualgestaltung“. Dort können Interessierte unter anderem einen zweijährigen Diplomlehrgang sowie verschiedene Weiterbildungen absolvieren.

WIE RITUALE WIRKEN

„Rituale sind bewusst gesetzte, symbolische Handlungen, die mit Achtsamkeit und Ernsthaftigkeit eine Atmosphäre des Besonderen schaffen“, erklärt Johanna Neußl. Wichtig seien eine ernsthafte Absicht und das Tun.

Rituale sind also viel mehr als Räucherstäbchen und Duftkerzen. Die Wirkkraft eines Rituals vergleicht Lore Galitz in ihrem Buch „Zeit für Rituale“ mit dem Mentaltraining, nur dass Rituale noch viel intensiver wirken würden. Denn im Ritual werde die Situation nicht nur auf mentaler Ebene durchgespielt, sondern mit allen Sinnen erlebt. Dadurch würden Rituale auch stark auf der Ebene des Unbewussten wirken und könnten eine Verbindung zu einem größeren Ganzen herstellen.

Weil sie „auch innerlich etwas spüren wollten“ entschieden sich Andrea Althoff-Slee und Ralf Althoff neben der standesamtlichen Trauung für ein Hochzeitsritual, das sie gemeinsam mit Johanna Neußl entwickelten. Die beiden sind aus der Kirche ausgetreten und der Bräutigam ist bereits einmal verheiratet gewesen.

Der Ablauf des Festes im Freien orientierte sich an den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde, Luft sowie dem Symbol „Mitte“. Frauen und Männer bildeten jeweils Kreise, aus deren Mitte das Brautpaar mit der „weiblichen“ beziehungsweise „männlichen“ Urkraft bestärkt in die Ehe ging. In einer Feuerschale flackerte das Feuer als Zeichen der Liebe und in eine Wasserschale – Symbol für Veränderung – setzten Andrea und Ralf Papierblumen als Dank für sie prägende Menschen. Das Holzstück, auf dem die Trauringe lagen, symbolisierte die Beständigkeit der Erde und durch ein Spalier aus Fahnen mit guten Wünschen (Element Luft) schritt das Paar in die gemeinsame Zukunft. Für die gemeinsame Tochter und die beiden Töchter aus erster Ehe gab es jeweils einen Silberanhänger für eine Halskette in Form eines Lebensbaums als Symbol des miteinander Wachsens und Verwachsens als Patchworkfamilie.

