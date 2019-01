Keine Selbstverständlichkeit

Zum zweiten Teil der Veranstaltungsreihe zu „100 Jahre Frauenwahlrecht“, der von der katholischen Frauenbewegung (kfb), dem Frauenreferat NÖ, der NÖ Versicherung und der Welt der Frauen gemeinsam ins Leben gerufen wurde, kamen über 200 Besucherinnen und einige Besucher im niederösterreichischen Neulengbach zusammen. Unter dem heimeligen Gewölbe des Lengbacher Saales lauschten sie gebannt den Frauen, die auf dem Podium ihre Geschichten erzählten. Moderiert von „Welt der Frauen“ – Chefredakteurin Christine Haiden erzählten so Anna Rosenberger, Vorsitzende der kfb der Diözese St. Pölten und Elisabeth Brückler von der Niederösterreichischen Versicherung, wie wichtig es ist, Frauen zu mehr Engagement zu ermutigen – politisch oder unpolitisch, ehrenamtlich oder hauptberuflich, im Verein oder der Gemeinde. Maria Rigler, Stadträtin in Neulengbach, berichtete davon, dass jedes Engagement sich lohnt. „Die Ergebnisse des eigenen Wirkens zu sehen ist beflügelnd!“

Eine, die sich für volles Engagement entschieden hat, ist Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister Sie berichtete von ihrer Entscheidung für ein politisches Amt, die nach wie vor wenige Frauen für sich treffen. „Auch wenn wir in Niederösterreich statistisch besser dastehen als andere Bundeslänger“, sagte die Landesrätin, „ist ein Anteil von 12 Prozent Bürgermeisterinnen immer noch wenig.“ Sie ortete als Gründe dafür nach wie vor die Frage der Vereinbarkeit und das schlechte Gewissen, das viele Frauen ihrer Familie gegenüber haben. Und: den Perfektionismus. „Wir müssen nicht immer perfekt sein, sondern einfach tun“, sagte Christiane Teschl-Hofmeister, selbst Mutter zweier kleiner Kinder. „Und es kann auch einmal schiefgehen.“

MUT FÜR DEN EIGENEN WEG

Diese Einstellung vermittelt sie auch ihrem Mentee, Laura Strobl, die im Rahmen des Politik-Mentoring-Programmes des Landes NÖ der Landesrätin über die Schulter schauen darf. „Ich habe in den letzten Monaten viel gelernt“, sagte die junge Niederösterreicherin, die neben einer Führungsposition bei einem großen Lebensmittelkonzern ihre ersten politischen Schritte wagt. „Vor allem, den Mut zu haben, selbstbewusst den eigenen Weg zu gehen, auch wenn man das Gefühl hat, gegen eine gläserne Decke zu stoßen. Aber auch, dass ich mich nicht für Politik oder Familie entscheiden muss, sondern beides haben kann. Und, dass man sich engagieren soll, aktiv einbringen, und nicht Jammern.“

Eine, die vor Engagement nur so strotzt, ist Irene Hartberger-Neumann, Präsidentin der NÖ Bäuerinnen, einem Verein, dem 40.000 Frauen angehören. „Ich stamme selbst aus einer traditionellen Bauernfamilie und habe in eine Bauernfamilie eingeheiratet“, erzählte die Landesbäuerin. Ein Umfeld, in dem es für Frauen oft schwieriger ist, sich zu engagieren und ihre Ziele klar und deutlich zu machen. „Ich bin durch Türen nach kurzem Überlegen immer durchgegangen. Denn man wächst mit der Aufgabe. Und das Umfeld wächst mit.“

An ihren Aufgaben gewachsen ist auch Agnes Schierhuber, die ihren Weg über die Bauernvertretung in die Politik gegangen ist und schließlich als Parlamentarierin in Brüssel Karriere machte. „Dabei habe ich nur die Landwirtschaftsschule abgeschlossen“, sagte sie. „Mein Mann hat mich bestärkt, er meinte: du wirst nur einmal gefragt. Probiere es aus und zeige was du kannst. Draus sind 15 Jahre in Brüssel geworden.“ Eine Pionierin, die nicht müde wird, sich für die EU einzusetzen. „Europa bringt uns seit über 70 Jahren Frieden. Und ohne Frieden ist alles nichts. Wir müssen uns unser Europa, das in der Unterschiedlichkeit lebt, erhalten!“

DAS “UNPOLITISCHE” GESCHLECHT

Von Pionierinnen berichtete auch Gabriella Hauch, Historikerin und Professorin für Frauen- und Geschlechtergeschichte. Sie erzählte von den ersten acht weiblichen Nationalratsabgeordneten, Frauen, über die wir nur sehr wenig wissen, darunter Therese Schlesinger, Maria Tusch, Hildegard Burjan und Adelheid Popp, Frauen, die völlig neue Wege beschritten – allein schon, weil Frauen bis dahin als das „unpolitische Geschlecht“ gegolten hatten. „Feiern wir die 100 Jahre Frauenwahlrecht“, sagte Gabrielle Hauch, „aber vergessen wir nicht, dass die Parlamentarische Demokratie nicht automatisch Gerechtigkeit garantiert. Sie öffnet nur den Raum, in dem die Macht- und Geschlechterverhältnisse immer wieder neu ausverhandelt werden müssen.“

Für die musikalische Umrahmung sorgte Sängerin Tini Kainrath. Sie fand genau die richtigen Lieder, um die Stimmung des Abends noch zu vertiefen. Sie sang von starken Frauen, sang Texte aus der Feder von starken Frauen wie Carole King, Dolly Parton – und ihrer eigenen. So endete ein Abend, der stimmungsvoll war, zum Nachdenken anregte und spürbar machte, wie wichtig es ist, sich auf bereits Erreichtes zu besinnen und darauf, dass Geschlechtergerechtigkeit keinesfalls selbstverständlich ist.

