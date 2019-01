Menschen in der Fabrik

Nevenka: täglich zu Fuß in die Arbeit

In der Weberei von „Getzner Textil“ ist es laut. Gelbe Ohrenstöpsel dämpfen den Lärm, und das Blau der Arbeitslatzhose ist vertraut. „Ich arbeite in der ‚Afrikaschicht’*“, erzählt Nevenka (links). „Das sind alle Schichten, Früh-, Spät- und Nachtschicht im Wechsel. Am Tag kann ich mich gut ausruhen, da ich keine Kinder habe. Ursprünglich komme ich aus Banja Luka. Ich nehme mein Essen von zu Hause mit und gehe jeden Tag zu Fuß in die Arbeit.“

* Afrikaschicht: In der Firma „Getzner Textil“ werden Afrikadamaste gewebt.