Frühe Werke, langer Ruhm

Mary Shelley

Die 19-jährige Engländerin und das Eigenleben ihrer Schöpfung, des „Frankenstein“.

Die Idee zu ihrem Welterfolg „Frankenstein oder Der moderne Prometheus“ kam der 19-jährigen Mary Shelley (1797–1851) während einer Schweiz-Reise, die sie gemeinsam mit zwei anderen früh vollendeten und skandalumwitterten Wunderkindern der englischen Literatur – Lord Byron und ihrem zukünftigen Ehemann Percy B. Shelley – unternahm. Die drei, die sich da im Regensommer 1816 in einer Villa am Genfer See die Zeit vertrieben, stellten sich die Aufgabe, jeweils eine Geschichte zu schreiben, „die auf einem übernatürlichen Ereignis beruhte“. Schauergeschichten waren groß in Mode, die Wette galt, doch sie verloren bald die Lust daran. Stattdessen setzte sich Mary Shelley hin, um einen spannenden Roman rund um ein monströses Wesen und dessen Schöpfer zu verfassen. Der Mythos, der ihr Monster umrankt, und das Eigenleben, das es seither in der Fantasie der Menschen, in Film und Kunst führte, hat seine Erfinderin ins Abseits gedrängt, und oft vergisst man sogar, dass „Frankenstein“ der Name des Schöpfers ist, nicht der des Monsters. Bei Shelley baut der junge Forscher Viktor Frankenstein aus toter Materie einen künstlichen Menschen, den er zum Leben erweckt, dessen Erscheinung ihn aber so entsetzt, dass er ihn im Stich lässt. Die menschlich fühlende Kreatur flieht quer durch die Welt und beginnt, zurückgewiesen und verzweifelt, Rache zu nehmen und sich schließlich gegen ihren Schöpfer zu wenden.

Was als Wette in Shelleys Freundeskreis begann, hat seither als Figur des Kollektivbewusstseins große Karriere gemacht und zahlreiche Sinnentstellungen erfahren, denn „Frankenstein“ erzählt vor allem von dem Versagen dabei, diejenigen, die uns äußerlich nicht ähneln, in ihrer Menschlichkeit zu erkennen. Es ist eine hochaktuelle Problematik. Der Roman erschien 1817 unter einem Pseudonym und hat die Menschheit nicht mehr losgelassen.