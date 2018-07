Feines vom Feld

Vorarlberg

Gemüse von Biopionieren

„Wir sind einfache Leute“, sagt Brigitte Kühne. „Aber wir leben und lieben das, was wir tun, mit Leib und Seele.“ Schon seit 30 Jahren führt sie mit ihrem Mann Karl „Lisilis Biohof“ an der Grenze zur Schweiz. Seit 25 Jahren ist der Hof ein kontrollierter Biobetrieb – und diese Philosophie spiegelt sich überall wider: Der Hofladen ist im alten Kuhstall untergebracht, mit Lehm verputzt, mit Schafwolle gedämmt und mit Regalen aus Eichenholz aus dem nahen Wald bestückt. Verkauft wird zum größten Teil das, was auch an „Lisilis Biohof“ produziert wird: Milchprodukte, Getreide, Fleisch und vor allem eine große Gemüsevielfalt. „Wir versuchen, neben gängigem Gemüse auch ausgefallene Sorten zu ziehen“, erklärt Brigitte Kühne. „Zum Beispiel Topinambur, Schwarzwurzeln, vielerlei Karotten und Asia-Salate. So hat man auch im Winter eine große Auswahl an regionalem Gemüse.“ Diese Gemüsevielfalt kann man sich auch im „Kistl“ inklusive Rezepten direkt an die Haustür liefern lassen. Allen anderen bleibt ein Besuch auf dem Hof – so wie den Schulklassen, die hier lernen, was Biolandwirtschaft bedeutet.

„Lisilis Biohof“

Adresse: Scheidgasse 17,

6812 Meiningen, Vorarlberg,

Öffnungszeiten:

Dienstag 16.00–19.00 Uhr,

Freitag 9.00–11.00 Uhr und

16.00–19.00 Uhr

Website: www.lisilis.at

Telefonnummer: +43 5522 31107