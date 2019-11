„BLUE ZONES“ IN ÖSTERREICH

Warum genau die traditionelle, regionale Küche so gesund ist? Es mehren sich Hinweise, dass das, was in einer Region angebaut wird, am besten für den Organismus und perfekt abgestimmt ist auf den Stoffwechsel und das Darmmikro­biom der Menschen, die dort leben. Der Umstand, dass die Hochbetagten rund um den Globus jeweils andere Lebensmittel essen (siehe unten), legt ebenfalls nahe, dass es nicht die eine einzige gesunde Ernährungsweise gibt.

Es sei durchaus denkbar, dass auch in Österreich die eine oder andere „Blue Zone“ liege, erklärt Ennart. Zu Jahresbeginn waren hierzulande laut Statistik Austria 1.006 Menschen mindestens 100 Jahre alt. Die meisten leben in Wien – der Bezirk Döbling gilt als besonders „betagt“ – und Niederösterreich.

ANBAU IM MOSTVIERTEL

Die traditionelle Kost im Mostviertel, in dem der Bezirk St. Pölten Land großteils liegt, ist pflanzenbetont. „Hier werden Birnen, Äpfel, Weintrauben und Marillen kultiviert“, informiert die Innsbrucker Ernährungswissenschaftlerin Birgit Wild. Frisch verzehrt sind die Früchte besonders reich an gesunden Inhaltsstoffen: Der orange Farbstoff in Marillen, das Betacarotin, hat ein sehr hohes antioxidatives, den Körper schützendes Potenzial – freie Radikale, die die Zellalterung vorantreiben, werden abgewehrt. Weintrauben sind reich an den sekundären Pflanzenwirkstoffen Resveratrol und Quercetin, die ebenfalls antioxidativ wirken. Birnen enthalten Ballaststoffe wie Lignine, die den Blutzuckerspiegel günstig beeinflussen. Insbesondere alte Birnen- und Apfelsorten sind außerdem reich an Vitamin C, das das Immunsystem stärkt.

KRÄUTER UND KARTOFFELN

Daneben werden verschiedene (Heil-)Kräuter angebaut. „Die Wilde Malve oder Käsepappel ist sehr gut bei Atemwegserkrankungen und enthält Schleimstoffe, die den Magen schützen“, sagt Wild. Die Kamille wirkt entzündungshemmend bei Erkrankungen im Verdauungstrakt, Augen- und Hauterkrankungen.

Zu den (Schweine)Fleischgerichten werden traditionelle Beilagen, die sehr ballaststoff- und vitaminreich sind, serviert. „Zum Geselchten oder dem Surbraten isst man Kraut oder Kohlrabi und Kartoffeln“, erklärt Wild. Schweinfleisch liefert gut verfügbare Proteine (Eiweiß) und Eisen, B-Vitamine stärken die Nerven und Abwehrkräfte. Regelmäßig auf den Tisch kommen sollten Kartoffeln. Sie enthalten gut verfügbares Eiweiß, das wichtig für den Aufbau von Zellen und Muskeln und den Hormonhaushalt ist. Daneben stecken das „Nervenvitamin“ B1 und Kalium, das entwässernd wirkt und den Blutdruck reguliert, in Kartoffeln. Auch im namengebenden Most, ob aus Birnen und/oder Äpfeln, steckt Kalium. „Fruchtsäuren wie Wein- und Apfelsäure konservieren die Nährstoffe, wirken verdauungsfördernd und regen die Nierentätigkeit an“, ergänzt die Expertin.

DÖBLINGER HEURIGENKULTUR

Dass es im Wiener Nobelbezirk Döbling viele Hochbetagte gibt, könnte mit der guten sozialen Situation der BewohnerInnen zu tun haben. „Es handelt sich zudem um eine eher ländliche Gegend: Man lebt in Wien und ist zugleich schnell in den Weinbergen“, betont Wild. Die Heurigenbuffets bieten ganz besondere Schmankerl: Zum Fleisch wird viel sauer eingelegtes Gemüse kredenzt. In Sauerkraut und Salzgurken stecken Milchsäurebakterien, Probiotika, die gut für die Darmflora sind. „Durch die Milchsäuregärung konservieren sich die sekundären Pflanzenstoffe, Mineralstoffe und Vitamine sehr gut“, ergänzt Wild.