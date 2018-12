Das Wesen des Schenkens

Was ich mir als metastasierte Brustkrebspatientin zu Weihnachten am meisten wünsche? Das ist ganz einfach: Zeit. Zeit, die mir noch zum Leben bleibt. Zeit, die ich mit meinem Mann Peter, meinen Eltern, meinen Freundinnen und Freunden verbringen kann. Zeit, die ich in meine Brustkrebsaktivitäten investieren kann. Zeit, die ich für Reisen in ferne Länder nutzen kann. Ja, für jemanden, der unter einer Krebserkrankung mit keinerlei Chance auf Heilung leidet, ist Zeit, so simpel das auch klingen mag, das wertvollste Gut. Gerade wenn man gesundheitlich „angezählt“ ist und viel zu früh mit der Endlichkeit des eigenen Seins konfrontiert wurde, hat der Zeitfaktor einen besonders hohen Stellenwert.

Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe, war eine vierwöchige Englandreise zu meinem 40. Geburtstag – von meinem Mann Peter. Ein ganzer Monat in meiner zweiten Heimat; vom lieblichen, blumigen Cornwall bis hoch in die rauen, unberührten Weiten Yorkshires; Mega-Metropolen und malerische Dörfchen; Fish & Chips & Afternoon Tea – alles nach meinem Geschmack, einfach herrlich! Zeit zum Durchatmen, Kraft tanken und die Seele baumeln lassen. Da mir nicht immer klar war, ob ich meinen 40. Geburtstag auch tatsächlich erleben werde, hatte gerade diese „quality time“ zu zweit große Bedeutung für mich.

Wenn ich schenke, dann tue ich das mit Bedacht, Sorgfalt, Kreativität. Ich mache mir viele Gedanken, was meinen Lieben Freude bereiten könnte. So waren wir beispielsweise mit meinen Eltern letztes Jahr für ein paar Tage in Schottland – unser Weihnachtsgeschenk, das uns viele unvergessliche, gemeinsame Erlebnisse beschert hat.

Mein größtes Geschenk wäre es, Spuren im Leben anderer zu hinterlassen. Mit kleinen, liebevoll ausgesuchten Geschenken, die das Herz berühren. Oder mit gemeinsam geschriebener Geschichte, die unauslöschlich Bestand hat. Das ist der Plan.