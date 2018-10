Vor 10 Jahren war ich mit meinem Mann in Bangladesch, 3 Monate lang. Viele Porträts entstanden damals, hier oben mal eins davon. Was dort so geschah rund ums Bideshi Photostudio haben wir auch gefilmt. Und dieser Film wird nun im Linzer Kino MOVIEMENTO präsentiert, zum Jubiläum sozusagen und im Rahmen des Prager-Fotoschul-Stammtisches. 8. November 2018, 19 Uhr!

Willkommen ist Jede und Jeder!

Anmeldung für Karten ist erbeten und hier möglich: Film 8.11.2018