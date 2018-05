Wir erforschen die Welt

Weltraumforscherin Monika Lendl (33)

Ich entdecke Planeten und fremde Sterne

#Meine Stärke: Ausdauer! Oft forsche ich umsonst, weil das Wetter bei der Erhebung der Daten schlecht war. Man muss immerzu probieren und auch scheitern können.

#Interessen: Bergsteigen und Sterne beobachten an den weltweit größten Teleskopen in der chilenischen Atacama-Wüste. Der Himmel über den 2.600 Meter hohen Bergen ist gigantisch.

#Idole: Noch in den 1960ern waren Wissenschaftlerinnen an manchen Teleskopen nicht erlaubt. Vorbilder sind für mich daher jene, die es mit Sturheit und Selbstsicherheit trotz widrigster Umstände geschafft haben, relevante Beiträge in der Weltraumforschung zu leisten.

#Utopie und Realität: Noch gibt es keine Technik, um mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen und zu Exoplaneten zu fliegen. Aber es braucht verrückte Ideen, um vorwärts zu kommen. In der Serie „Star Trek“ wurden fantastische Technologien gezeigt, die es heute tatsächlich gibt. Ich würde gerne einen Minisatelliten zum nächsten Sonnensystem schicken, nach Alpha Centauri. In 100 Jahren sollte das realisierbar sein.

#Neue Heimat: Viele Menschen glauben, sie könnten auf einen Erdzwilling übersiedeln, falls die Erde einmal nicht mehr bewohnbar ist. Das können sie vergessen! Momentan haben wir keine Alternative. Wir müssen unseren Planeten lebensfähig erhalten.

#Erkenntnis: Unsere Forschungsergebnisse sagen jetzt schon viel über unseren Platz im Universum aus. Wir Menschen nehmen uns sehr wichtig. Dabei existieren wir nur in einem kleinen Spiralarm der Milchstraße, wir befinden uns irgendwo zwischen Abermilliarden Sternensystemen und Galaxien.

150 Planeten hat Astronomin Monika Lendl schon mitentdeckt. Am Grazer Institut für Weltraumforschung beobachtet die Salzburgerin „heiße Jupiter“ und arbeitet an der Satellitenmission „Cheops“, die Ende 2018 startet, um erdähnliche Planeten zu entdecken.