So ein Spaß!

Heiraten und Kinder bekommen ist ein Muss für jede Frau? Das finde ich nicht! Einen Kinderwunsch hatte ich nie, und jetzt merke ich, dass meine Jahre gezählt sind. Aber gut, jede Frau sollte so leben, wie sie möchte. Leider stelle ich fest, dass Oberflächligkeit in unserer Gesellschaft an Wert gewinnt. Letztens postete eine Freundin ein Bild in Social Media. Ein herrliches Urlaubsfoto. Es packte mich der Neid. Ein paar Tage später rief sie mich schluchzend aus dem Paradies an. Es stellte sich heraus, dass es nicht ganz so herrlich war wie im Web dargestellt, denn ihr Lebensgefährte war handgreiflich geworden. Na traumhaft! Auch Schminkbloggerinnen halten diese Scheinwelt aufrecht, geben auf Veranstaltungen Tausenden Mädels Beauty-Tipps und lassen sich von diesen wie Göttinnen feiern. Ich habe mir in meiner Jugend Poster von Axl Rose, dem Frontmann der Rockband „Guns N’ Roses“, an die Wand geklebt. Die Zeiten sind wohl vorbei! Ob ich Feministin bin? Klar! Aber eine Kampfhaltung ist verkrampft, unsexy und zielt ins Leere. Ich lebe mein Frausein einfach so, wie ich möchte.

Angelika Niedetzky (38) liebt Hunde. Vor Kurzem holte sie Maia aus Sri Lanka zu sich, damit ihre Rosa eine Spielgefährtin hat. Außerdem engagiert sich die gebürtige Linzerin für die Bewahrung der Orang-Utans auf Borneo.