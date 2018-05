Madame Frédérique und ihre Söhne

Youssef El Kaddioui (27) mit Camille (24)

Friederike Eder-El Kaddiouis Zweitgeborener arbeitet im Investmentbereich in Hongkong, seine Freundin Camille, eine aus Paris stammende Jüdin, studiert Management in der Normandie. Kennengelernt haben sie sich an der Hochschule. Kommuniziert wird auf Französisch. „Camilles Eltern sind getrennt. Ihr Vater ist sehr konservativ. Es dauerte eine Weile, bis er mitgekriegt hat, dass ich existiere. Ihre Mutter sah ich nur einmal. Beiden wäre lieber, wenn auch ich jüdischer Abstammung wäre. Ich meine: Wir sind alle Menschen, haben alle Gefühle, unabhängig von unserem Glauben. Camille und ich sind offen für andere Konfessionen und reisen viel. In jeder Stadt begleite ich sie zum Sabbatgebet in die Synagoge. Auch buddhistische, taoistische und hinduistische Tempel sowie die Moschee in Casablanca besuchten wir schon. Freiheit ist uns wichtig. Eines ist uns auch klar: Ohne Facebook und Handy wäre unsere zweieinhalbjährige Fernbeziehung wohl schon zu Ende.“