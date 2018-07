Kopftuch bei Mädchen: ja oder nein?

Simone Fröch

Gegen Angstmache

Es ist nicht in erster Linie das Kopftuch, das die Entwicklung und den Selbstwert eines Mädchens beeinflusst, sondern die Haltung, die diesem entgegengebracht wird. Ist es eine Haltung des Respekts, bei der das Mädchen in seiner Würde geachtet wird, oder eine Haltung der Bevormundung? Wenn ein Kind von sich aus das Kopftuch tragen möchte, weil es das bei seiner Mutter sieht, entspringt dieser Wunsch der kindlichen Lust an der Nachahmung. Wird dem Kind hingegen gesagt: „Gott liebt nur Mädchen, die ein Kopftuch tragen“ oder: „Mädchen, die keines tragen, werden dafür bestraft“, erzeugt das Druck, es macht Angst und schwächt mit Sicherheit das kindliche Selbstwertgefühl! Tragen Mädchen erst ab dem Einsetzen ihrer Periode das Kopftuch, ist die Situation nicht einfacher: Allein die Auswirkungen der körperlichen Veränderungen durch die Pubertät verunsichern. Wird ein Mädchen wegen des Kopftuchs von MitschülerInnen dann noch ausgelacht, kann das die Belastung zusätzlich verstärken. Ein anderes Mädchen ist vielleicht stolz, endlich auch nach außen hin sichtbar zu den Großen zu gehören. Schließlich stellt das Kopftuch für viele einen Teil ihrer kulturellen Identität dar. Was aber, wenn diese Bedeckung, die auch als Schutz gesehen wird, nun wegfällt und ein Mädchen in der Schule kein Kopftuch mehr aufsetzen darf? Dann besteht die Gefahr, dass es in einen Konflikt zwischen Familie und Schule gerät. Daher müssen die Auswirkungen eines Verbots beachtet werden. Auch die Angst vor dem Unverhülltsein spielt eine Rolle. Es ist ein großer Unterschied, ob ein Mädchen sich ängstigt, weil es sich ohne Kopftuch schutzlos fühlt, oder ob es Angst hat, weil es glaubt, dass es deshalb von Gott bestraft wird. Abgesehen davon kann ein Kopftuchverbot auch spätere Folgen haben, es kann etwa dazu beitragen, dass Mädchen als junge Frauen erst recht Kopftuch tragen – als Zeichen ihrer Selbstbestimmung, als Protest gegen das erlebte Verbot und die Einschränkung ihrer Wahlfreiheit. Sozialwissenschaftliche Studien zeigen, dass Aufklärung und Bildungsangebote mehr zur Emanzipation von diskriminierenden Bräuchen beitragen als Ge- und Verbote.