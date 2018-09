Ich falle lieber positiv auf

In Kabul belegte Tanya Kayhan einen Bachelorstudiengang für Journalismus und arbeitete in der Presseabteilung des Parlaments sowie als Nachrichten­sprecherin bei „1TV“, dem zweitgrößten afghanischen Privatsender. 2010 wechselte sie als Reporterin zum Taliban-kritischen Sender „Voice of America“ und schickte Beiträge über Opiumhandel und Korruption aus dem Lokalbüro in Kabul zur Ausstrahlung ins Hauptstudio nach Washington: „Ich wusste, dass diese Arbeit gefährlich war, aber ich hatte Gestaltungsmöglichkeiten, erhielt einen höheren Lohn und musste dort kein Kopftuch tragen. Vor allem aber wollte ich so die Verletzungen in meinem Herzen heilen, die die Taliban meinem Vater angetan hatten, als sie ihn ins Gefängnis sperrten und ihn schlugen, nur weil er bis 1992 einer modern denkenden Regierung angehört hatte.“

In Wien absolvierte Kayhan mehrere Praktika im Medienbereich und arbeitete beim Wiener Sender „OKTO TV“ ehrenamtlich als Moderatorin. Außerdem gibt sie geflüchteten JournalistInnen in ihrem Verein Unterricht in Video­journalismus. „Mein Traum ist es, deutsch-persisches Onlinefernsehen für Flüchtlinge zu machen. Die Website ,www.oxuschannel.com‘ existiert bereits. Nachdem ich die Anschaffung des Equipments nicht allein finanzieren kann, versuche ich es nun über Crowdfunding.“