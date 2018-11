Ganz schön stark: Pflege daheim

Will ich, kann ich, muss ich das?

Wer vor der Entscheidung steht, Pflege in der Verwandtschaft zu übernehmen, muss zuallererst ehrlich zu sich selbst sein.

Die Mutter, den Vater, einen Verwandten pflegen: Kann ich das und will ich das überhaupt? Müssen einem solche Gedanken peinlich sein?

Marlene Mayr: Solche Gedanken und Zweifel sind berechtigt. Es ist sogar sehr wichtig, ehrlich zu sich selbst zu sein und die Situation realistisch einzuschätzen. Wo sind meine Grenzen? Welches Ausmaß an Betreuung wäre für mich angemessen? Was an Betreuung entspricht unserer gemeinsamen Beziehung? Wer in der Familie kann welche Tätigkeiten übernehmen? Wie kann man das soziale Umfeld, also die Nachbarn, die Freunde, miteinbeziehen? Das sind wichtige Fragen, die man sich stellen sollte.

Was beschäftigt diejenigen, die gepflegt werden, am meisten?

Ist man plötzlich auf Hilfe und Unterstützung angewiesen, kann dies zu Ängsten, starker Verunsicherung und zum Gefühl des Ausgeliefertseins führen. Oft gewinnen gerade dann nahestehende Personen und die gewohnte Umgebung an Wichtigkeit. Mitzubekommen, wie sehr die oder der pflegende Angehörige mit der Situation kämpft, ist ebenfalls schwer. Wir erleben aber auch, dass pflegende Angehörige es zu gut meinen: Sie nehmen dem Gepflegten jegliche Aufgabe ab – und damit auch jede Selbstbestimmtheit.

Was raten Sie beiden Seiten hier?

Wir empfehlen, gemeinsam im Vorfeld Vereinbarungen zu treffen und festzulegen, in welchem Ausmaß und bis zu welcher Grenze eine Betreuung vorstellbar ist und was die jeweiligen Erwartungen sind. Man sollte sich bewusst sein: Auch im besten Fall führen die Pflege und die Betreuung von Angehörigen zu Konflikten, zum Aufeinanderprallen unterschiedlicher Interessen und Wünsche.

Haben Sie Tipps zur „Ersten Hilfe“, wenn man als Pflegende merkt, dass alles zu viel wird?

Reden Sie darüber, fressen Sie Ihren Kummer nicht hinein! Sprechen Sie mit einer guten Freundin, einem guten Freund oder tauschen Sie sich mit Gleichgesinnten aus. Manchmal ist auch professionelle Unterstützung gefragt – wir bieten zum Beispiel kostenlose Beratungsgespräche an, wo man auch einmal Enttäuschung oder Überforderung ansprechen kann. Oft bringt schon solch ein Gespräch ein Stück Handlungsfähigkeit zurück.