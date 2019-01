Fühl dich gut, Körper!

Wäre mein Bauch nur flacher! Hätte ich doch straffere Arme! Eine Kleidergröße kleiner, und mein Leben wäre perfekt! „Es scheint fast die Norm zu sein, dass Frauen nicht unbedingt zufrieden mit ihrem Körper sind“, erklärt Barbara­ Nacke. Die Diplompsychologin von der TU Dresden betreut seit zwei Jahren das kostenlose Onlineprogramm ­„everyBody“, das Frauen dabei unterstützt, ihr Körpergefühl zu verbessern. „Viele haben den Eindruck, mit ihnen stimme etwas nicht, weil ihr Körper nicht den Bildern in den Medien entspricht.“

VERZERRTE SICHT

Gerade in der Werbung liegt der Fokus auf Problemstellen: „Erst wenn du perfekt bist, kannst du glücklich und erfolgreich sein“, lautet die Botschaft. „Selten wird das realistischere Bild transportiert, dass es eine große Bandbreite von verschiedenen Körperformen gibt“, bedauert Nacke. Tatsächlich hätten nur rund vier Prozent aller Frauen Körperformen, die den in den Medien dargestellten ähnelten. Das bedeutet: Die Selbstkritik orientiert sich häufig an unrealistischen Vorgaben; an retuschierten Fotos, die Menschen zeigen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Durch die neuen Medien – auch Plattformen der Selbstdarstellung – würden Kritik und Selbstkritik forciert und gipfelten im „­Bodyshaming“: Menschen werden aufgrund ihres Aussehens beschämt – egal, ob sie über- oder untergewichtig, muskulös oder untrainiert sind. Dass die Kritik zuweilen unter dem Deckmantel der Sorge geäußert wird, macht sie nicht weniger verletzend. „Es hat sich in Studien gezeigt, dass solche Kommentare nie dazu beitragen, dass sich eine Person anders verhält, sich gesünder ernährt oder das Sportverhalten ändert“, erklärt die Psychologin. Diese verschlechterten vielmehr nur das Körpergefühl.

BEJAHENDES SELBSTBILD

Was Frauen ebenfalls nicht außer Acht lassen sollten: Das Wunschgewicht entspricht nicht immer dem persönlichen Wohlfühlgewicht. Dieses realistische Gewicht hängt von der Veranlagung, vom Bewegungs- und Essverhalten ab. Ein Gewicht anzustreben, das deutlich unter dem liegt, das der eigenen Veranlagung entspricht, könne die körperliche und psychische Gesundheit gefährden, warnt Nacke. „Symptome wie Mangelernäh­rung, Essanfälle, Konzentrationsschwierigkeiten, Stimmungsschwankungen können auch dann auftreten, wenn das Gewicht im oder über dem ‚offiziellen‘ Normalbereich liegt.“ Initiativen wie die Körper-Positivitäts-Bewegung – sie steht für die Wertschätzung aller menschlichen Körpertypen – wollen das bejahende Selbstbild fördern. Sie bleiben aber oberflächlich, solange Frauen sich weiterhin vor allem über ihr Äußeres definieren.

Als körperliche Wesen wollen wir unseren Körper von innen heraus erleben. Jeder Lebensbereich – von Bewegung über Ernährung bis hin zur Spiritualität – kann dazu beitragen.

