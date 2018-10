Fruchtbar durch richtige Nahrung?

Verena Haselmayr wartete und wartete, aber ihre Periode wollte nicht kommen. Mit 16 Jahren hatte sie noch immer keine Blutung. Verzweifelt wandte sie sich an ihren Frauenarzt. Der verschrieb ihr die Antibabypille. Problem gelöst! Ab sofort hatte Haselmayr ihre Menstruation, wenn auch künstlich erzeugt. Jahre später setzte sie das Verhütungsmittel ab – und wieder blieb ihre Blutung aus. Für ihren Arzt gab es nur eine Erklärung, Verena Haselmayr musste unfruchtbar sein. Er empfahl der Waldviertlerin eine Hormontherapie. Sie lehnte ab. Die heute 28-Jährige spürte, es musste einen tieferen Grund geben, dass ihr Körper trotz einwandfreier Funktion der Organe nicht fruchtbar war. „Ich krempelte mein Leben völlig um“, sagt Haselmayr. Die Pädagogin ließ los, was ihr nicht mehr guttat: ihre Beziehung, ihr altes Zuhause und ihren Job. Stattdessen setzte sich Haselmayr mit ihrem Körper, ihrer Weiblichkeit und ihrem stressigen Lebensstil auseinander, zudem stellte sie ihre Ernährung um. Wie reagierte ihr Körper darauf? „Meine Blutung kam.“

ETWAS LÄUFT VERKEHRT

Ihrer Schwester Andrea und ihrer Freundin Denise Rosenberger ging es ähnlich. Als Andrea Haselmayr acht Jahre alt war, musste ihr aufgrund von Unterleibskomplikationen ein Eierstock entfernt werden. Als Erwachsene fand sie in ihrem Traumjob als Grafik- und Kommunikationsdesig­nerin ihre Erfüllung, sie investierte ihre gesamte Energie in ihren Beruf. Mit Mitte 20 war sie selbstständig. Der Dauerstress und Veränderungen in ihrem Privatleben forderten jedoch ihren Tribut. Es wurde ein Borderline-Tumor an ihrem noch vorhandenen Eierstock festgestellt. Dieser sei zwar gutartig, bei einem erneuten Eingriff müsse aber möglicherweise auch dieser Eierstock operativ entfernt werden, meinten die Ärzte. Kinder könne sie also keine mehr bekommen. „Was läuft in meinem Leben verkehrt?“, fragte sich Andrea Haselmayr nach der Diagnose. Sie sagte den Eingriff ab und fuhr in die Berge. Dort gewann sie für sich eine Erkenntnis: Das Frausein hatte in ihrem Leben bisher kaum eine Rolle gespielt, ihr Körper brauchte also keine weiblichen Organe. Nun reduzierte sie ihren Arbeitsstress, ernährte sich gesund und lernte, Signale ihres Körpers zu lesen. Nach etwas mehr als einem Jahr war das Gewächs an ihrem Eierstock kleiner geworden und konnte leicht entfernt werden. Heute ist die 30-Jährige Mutter einer Tochter.

Lesen Sie weiter in der Printausgabe.