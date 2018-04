Die Schleier heben sich

Eine kleine Revolution sei jeder ihrer Arbeitstage: So formuliert es Leila Mustafa. „Wir wollen erst Syrien, dann den gesamten Nahen Osten völlig verändern“, erklärt die 29-jährige Ingenieurin sehr selbstbewusst. Als neue Bürgermeisterin von Rakka, der ehemaligen Hauptstadt der Terrormiliz „Islamischer Staat“ in Syrien, wo einst 200.000 Menschen lebten, hat die junge Kurdin einen der härtesten Jobs der Welt übernommen: „80 Prozent der Stadt sind seit der Schlacht gegen die Terroristen in Trümmern, die meisten Straßenzüge sind vermint, die Wasserversorgung ist zusammengebrochen, in den meisten Vierteln gibt es keinen Strom“, skizziert sie im Stakkato ihre Mammutaufgabe: „Am wichtigsten ist es aber, die Seelen der Frauen aufzubauen. Nur eine Ordnung, die Frauen gleichberechtigt, ist Fundament echter Freiheit und auch Demokratie. Und ich als Bürgermeisterin bin der Beweis, dass dies klappen kann.“

SYRIEN, ÄGYPTEN, IRAN, SAUDI-ARABIEN

In jenem Teil Syriens, den heute kurdische ­Milizen dominieren, ist radikale Gleichberechtigung, wie sie Leila Mustafa vorlebt, Alltag. Es ist eine – noch – utopische Vision für den Rest des Nahen Ostens, doch der Aufstand der Frauen gegen politische und wirtschaftliche Unterdrückung in dieser Region ist seit 2011 zentrales Leitmotiv. Damals prägten mutige Demonstrantinnen die erste Phase des gewaltfreien Aufstandes gegen Unterdrückung, Korruption und Armut. „Wir wollen auf den Tahrir-Platz gehen, wenn wir noch ein wenig Ehre haben und in diesem Land in Würde leben wollen!“ – mit dieser Videobotschaft hatte die 26-jährige Asmaa ­Mahfouz den Massenprotest in Ägyptens Hauptstadt Kairo vom 25. Jänner 2011 ausgelöst.

Nun – sieben Jahre später – rückt trotz vieler Rückschläge des Kampfes der Frauen deren ungebrochener Mut erneut ins Bild: Im Iran schwenken sie ihre Kopftücher auf Stäben und stellen ihre Selfies mit offenem Haar mutig ins Internet. In Saudi-Arabien brechen sie eine Lanze für einen sozialen Wandel in der verknöcherten Öl-Monarchie und in den zuletzt massiv verarmten Städten Tunesiens rufen sie: „Wir warten nicht mehr länger!“

TUNESIEN ALS HOTSPOT

Selbst in diesem Vorzeigeland der Revolution von 2011 wird derzeit spürbar, dass die neue politische Elite die Einlösung vieler Versprechen schuldig geblieben ist und das Land in eine soziale Misere abgleitet. Wie dramatisch die Situation ist, wurde am 17. November 2017 schonungslos klar. An jenem Tag übergoss sich die 44-jährige Radhia Mechergui mit Benzin. Danach nahm die fünffache Mutter ein Feuerzeug aus ihrer Handtasche und zündete sich an. Sie befand sich zu jenem Zeitpunkt im Stiegenhaus der Gemeindeverwaltung von Sejnane, ihrer Heimatstadt im Norden Tunesiens. Zehn Minuten zuvor hatte sie erfahren, dass ihre monatliche Sozialhilfe von umgerechnet 51 Euro gestrichen werden würde – und dies, obwohl ihr Mann schwer erkrankt und arbeitsunfähig war. Ihren Job als Erntehelferin hatte sie vor Jahren verloren. Gerettet konnte sie nicht mehr werden. Sie starb am 8. Dezember.

Ihre Verzweiflungstat hauchte der schon brodelnden Proteststimmung in ihrem Land aber Leben ein. Noch im November wurde in Sejnane ein Generalstreik ausgerufen: als Protestzeichen gegen die erdrückende Armut. In der Stadt mit rund 6.000 EinwohnerInnen haben 1.200 Menschen keinen Job. Insgesamt lebt mehr als ein Fünftel der tunesischen Bevölkerung unter der Armutsgrenze; in jeder Familie ist ein Elternteil derzeit arbeitslos. Besonders hart trifft es junge Akademikerinnen, von denen die Hälfte keine Arbeit findet.

MIT SOCIAL MEDIA IN DIE ÖFFENTLICHKEIT

„Wir sind alle Radhia“, so lautete der Slogan der Massenproteste, die im Jänner von Sejnane aus das gesamte Land erfassten. Eine lange geplante Protestaktion verwandelte sich in einen Volksaufstand. Und so wie in den Revolutionstagen von 2011 übernahmen Frauen die vorderste Front der Kundgebungen und organisierten Proteste. Henda Chennaoui, eine 34-jährige Journalistin und Tunesiens prominenteste Bloggerin, wurde Sprecherin der spontan entstandenen Bewegung „Fech Nestanew“ („Worauf warten wir noch?“); ein mutiges modernes Gesicht einer neuen tunesischen Frauenbewegung. Die Proteste richteten sich gegen die Kürzungen von Subventionen von Treibstoff und Lebensmitteln, die Erhöhung der Mehrwertsteuer sowie gegen die Streichung von Jobs in der öffentlichen Verwaltung. Diese Einschnitte wurden durch ein „Finanzgesetz“ beschlossen, mit dem die tunesische Regierung den Weg für einen 2,9-Milliarden-Kredit des Internationalen Währungsfonds ebnen will.

