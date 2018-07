Zu Tisch bei Melanie Limbeck

Der Duft nach frischem Brot weckt in mir Kindheitserinnerungen“, sagt Melanie Limbeck. Die 27-Jährige ist Grafikdesignerin und Foodbloggerin. Die Liebe zum Kochen wurde ihr quasi in die Wiege gelegt. Die Großeltern der Burgenländerin betrieben eine Bäckerei und versorgten sich überwiegend selbst. Während andere Kinder mit Puppen spielten, war Limbeck in der Backstube, beim Gemüsebeet, im Stall bei den Hühnern, Hunden, Ziegen oder Pferden. „Wird mit frischen und hochwertigen Produkten gekocht, schmeckt es meist gut“, sagt Limbeck. Dabei ist ihr jedoch bewusst, dass sie mit ihrem Heimatbundesland großes Glück hat. „Ich kenne viele ProduzentInnen persönlich und komme schnell an frische Lebensmittel.“ Ihr Glück wusste sie noch mehr zu schätzen, als sie zum Studieren nach Wien ging. „Die Lebensmittel aus dem Supermarkt schmeckten für mich nicht so gut wie die aus unserem Garten“, sagt sie. Für ihr Diplomprojekt kochte sie burgenländische Schmankerl in Gläser ein und nannte die Produkte „Mundwerk“. Dadurch kam ihr die Idee zu ihrem Blog „Das Mundwerk“. Laufend stellt sie neue Rezepte online. Wie sich diese von anderen unterscheiden? „Ich hole aus dem Einfachsten das Beste heraus“, sagt Limbeck. Dabei schaut sie, welche Lebensmittel gerade reif sind, und versucht diese miteinander zu kombinieren. „Oft kaum vorstellbar, was alles zusammenpasst. So wie etwa Feigen und Rote Rüben.“